El PSOE acusa al Govern balear de colapsar la sanidad cuando los médicos llevan 4 semanas de huelga contra Sánchez

La desfachatez del PSOE balear, que aún encabeza la presidenta del Congreso Francina Armengol, no tiene parangón. Ahora acusa al Govern del PP presidido por Marga Prohens de colapsar la sanidad pública cuando los médicos llevan cuatro semanas de huelga contra el Gobierno de Pedro Sánchez para reclamar un Estatuto Marco propio en Baleares que está provocando todo tipo de incidencias y retrasos.

Sólo este pasado miércoles se anularon 62 intervenciones quirúrgicas, 1.625 consultas y pruebas diagnósticas y 1.484 consultas de atención primaria. Estas se suman a las 109 operaciones y 5.018 consultas y pruebas que fueron anuladas el lunes y el martes.

La huelga, según el sindicato médico Simebal, ha registrado en lo que va de semana un seguimiento del 80% en las consultas externas hospitalarias, del 50% en atención primaria, del 90% en los servicios de anestesiología, radiología y quirúrgicos y del 65% entre los MIR.

El sindicato convoca movilizaciones cada día de huelga en las puertas de los hospitales públicos del archipiélago, además de dos protestas que tendrán lugar el jueves. Una, a las 11.00 horas, se realiza en el Hospital Can Misses de Ibiza; la otra, a las 18.30 horas, en la plaza de la Reina de Palma.

En vez de dar respuesta a este conflicto o con la intención de huir de responsabilidades, el PSIB-PSOE ha acusado al Govern de «colapsar» el sistema sanitario público de Baleares después de que las listas de espera hayan superado las 100.000 personas en esta legislatura.

Así lo ha señalado el portavoz socialista, Rubén Castro, en una rueda de prensa en la que ha asegurado que la demora media para ser atendido en el servicio de salud alcanza actualmente los 121 días.

Castro ha reprochado al PP que no esté destinando más recursos al sistema sanitario y ha criticado que continúe cerrada la Unidad Básica de Salud de ls localidad mallorquina de Consell, pese a que, según ha dicho, ya había sido planificada por el anterior Ejecutivo autonómico.

Asimismo, ha señalado que 23 cargos de la Conselleria de Salud han dimitido durante la legislatura y ha lamentado que Baleares siga sin contar con un plan estratégico de salud mental, ni con presupuesto específico para esta área.

También ha acusado al Govern de no invertir en la «dignidad» de las personas mayores al asegurar que seis de cada diez personas que forman parte del sistema de dependencia tienen que esperar seis meses para recibir el servicio.

En este sentido, ha criticado que centros de día como el de Porreres o el de Calvià continúen cerrados, así como que la residencia Miquel Mir de Inca solo haya abierto 17 plazas en tres años.