La desfachatez del PSOE de Sánchez: apoya la reforma del Castillo de Alaró pero lo abandona a su suerte. Pese a ser de titularidad estatal, no ha invertido un euro en su rehabilitación ante su pésimo estado de conservación y los requerimientos realizados a este respecto desde el Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de esta localidad mallorquina.

Se trata de un edificio de titularidad estatal catalogado como Bien de Interés Cultural desde 1931 y uno de los tres castillos de Mallorca denominados roquers, ubicado en este caso en la preciada y exclusiva Serra de Tramuntana.

Los socialistas han votado a favor de una iniciativa de sus socios de Sumar que ha logrado el apoyo de PP y PSOE, en la que se insta al Ministerio de Cultura (en manos de Sumar) a autorizar al Ayuntamiento de Alaró y al Consell de Mallorca a ejecutar actuaciones de «conservación, restauración y preservación» del castillo ante su «progresivo deterioro y el riesgo que supone para los visitantes».

Sumar subraya que la «degradación» del enclave supone un motivo de «gran preocupación» para las instituciones implicadas, especialmente por el riesgo que representa para los miles de visitantes que cada año acuden a este espacio «emblemático».

Asimismo, recuerda que el Castillo de Alaró es de titularidad estatal, por lo que el Ayuntamiento y el Consell de Mallorca han mantenido diversas reuniones con el Ministerio de Cultura y han solicitado autorización para intervenir en el enclave, sin haber obtenido hasta ahora una respuesta «satisfactoria».

Según recoge el texto, pese a los esfuerzos conjuntos realizados por las distintas administraciones, «el Estado no ha impulsado actuaciones de rehabilitación ni ha destinado recursos económicos para su conservación», lo que, a juicio del grupo proponente, incumple las obligaciones recogidas en la Ley 16/1985 del Patrimonio Histórico Español y en la Ley 12/1998 del Patrimonio Histórico de Baleares.

El PP también ha apoyado esta iniciativa, pero no así Vox, que ha votado en contra de la moción «porque la iniciativa omite la responsabilidad del Ministerio de Cultura (en manos de Sumar, socio de Més en el Gobierno de Sánchez) y sirve únicamente para que el partido separatista se limpie las manos ante el deterioro que su propio bloque político ha permitido».

El diputado nacional de Vox por Baleares, Jorge Campos, ha recordado que hace un año Vox ya registró una batería de preguntas dirigidas al Ministerio de Cultura y que la respuesta fue que el proyecto del Consell de Mallorca «no era adecuado» y que se contemplaría la celebración de una reunión. Un año después, el castillo sigue abandonado y el Ministerio no ha actuado.

«La dejadez de este Gobierno provocará que el Castillo de Alaró desaparezca y Més también será responsable», ha advertido Campos en la comisión.

Vox presentó una enmienda con tres puntos concretos que fueron rechazados: condenar el abandono del Ministerio como titular del Bien de Interés Cultural; instar al Gobierno a cumplir sus obligaciones legales o, en su defecto, autorizar al Ayuntamiento de Alaró y al Consell para actuar, e instar al Gobierno a promover el patrimonio español a nivel nacional e internacional.