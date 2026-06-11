Alertan de un verano más cálido en Baleares: hay un 70% de probabilidad de temperaturas superiores a lo normal

Hay un 70% de probabilidad de temperaturas superiores a lo normal, con un verano más cálido en Baleares. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden llegar a ser especialmente complicados de asimilar, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un tiempo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de saber qué verano nos puede estar esperando.

Una de las zonas que más población recibe, en estas fechas en las que todo el mundo quiere sol y playa son las islas. Este punto en el que podremos descubrir la esencia de un punto del planeta que puede estar marcado por unas cifras que ponen los pelos de punta. Sobre todo, si descubrimos que estaremos ante un verano que puede ser mucho más cálido que los anteriores en estas islas. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna ha llegado el momento de conocer qué nos estará esperando en estos días que tenemos por delante y que pueden llegar a ser especialmente cálidos. No sólo la península tendrá temperaturas por encima de lo normal.

Un verano más cálido en Baleares activa las alertas

La realidad es que en estos días que tenemos por delante, descubrimos unas cifras que ponen los pelos de punta. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de saber qué tipo de alertas podemos encontrar en una población que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve en unos días en los que realmente podríamos empezar a tener en consideración algunos cambios de tendencia importantes.

Este calor de estos últimos días quizás acabará siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que quizás tendremos que empezar a visualizar determinadas situaciones que pueden ser esenciales y que hasta el momento nunca hubiéramos imaginado tener.

Las altas temperaturas de estos días pasados pueden acabar siendo la antesala de algo más. Estamos a las puertas de un verano en el que todo puede ser posible, con la llegada de determinados elementos que podrían acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. Los expertos no dudan en advertir que durante estos días tocará empezar a visualizar una serie de cambios destacados.

Hay un 70% de tener temperaturas por encima de lo normal

La realidad es que la meteorología depende en gran medida de unos números que pueden ir cambiando. La estadística nos dice que este verano podemos tener un calor por encima de los valores habituales en esta época del año. De tal forma que tocará estar preparados para lo peor.

La previsión del tiempo de la AEMET para estos días no deja lugar a dudas: «Cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas. Temperaturas nocturnas en ligero descenso y diurnas con pocos cambios. En Menorca, viento moderado del norte con algún intervalo de fuerte; en el resto, viento flojo a moderado de componente este con brisas costeras».

Para el resto de España la situación no puede ser peor: «La influencia del anticiclón dejará una situación de estabilidad y un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Solamente se esperan cielos con nubes bajas en el norte de las islas Canarias, el área cantábrica, los Pirineos y, durante la mañana, el Estrecho y los litorales de Alborán y del área mediterránea. Podrían darse precipitaciones débiles y aisladas en el norte. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en zonas de interior del tercio oriental y la posibilidad de alguna tormenta o chubasco aislado, más probables en el sur del Sistema Ibérico y en las Béticas.

Posibles brumas matinales en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, las sierras del sureste y el Estrecho. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, el tercio este y el extremo sur peninsular, subirán en el norte y noroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. Se pueden superar los 35 grados en zonas bajas del suroeste y, puntualmente, los 38 grados en el valle del Guadalquivir. Las temperaturas mínimas subirán en el suroeste y descenderán en el resto, de forma más acusada en la meseta norte y las depresiones del noreste. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Guadalquivir y en el litoral sureste. En Canarias no se esperan cambios».

El calor junto con el viento serán los grandes protagonistas de estos días: «En cuanto al viento, en Canarias se mantendrá el alisio moderado, con rachas muy fuertes en zonas expuestas. Asimismo, se esperan intervalos de viento fuerte de levante en el Estrecho, de tramontana en el Ampurdán y del norte en los litorales atlánticos de Galicia. Por su parte, el cierzo en el valle del Ebro y el levante en el sureste peninsular serán moderados. En el resto del territorio, el viento será, en general, flojo; predominará la componente norte en el tercio norte, Extremadura y Castilla y León, la componente oeste en Andalucía occidental y el viento de dirección variable en la meseta sur».