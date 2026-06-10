La meteoróloga Mercedes Martín alerta de una nueva subida de temperaturas con máximas cercanas a 40 ºC

Mercedes Martín alerta de una nueva subida de temperaturas con máximas cercanas a 40ºC. Llega un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos acompañará en breve, con la mirada puesta a este cambio de tendencia que tenemos por delante y que puede acabar siendo esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que las temperaturas pueden acabar de darnos una sorpresa inesperada.

Estas máximas que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en estos días en los que la meteoróloga por excelencia puede darnos datos de lo que nos estará esperando. Una nueva vida de las temperaturas que nos acercará peligrosamente a unas cifras que ponen los pelos de punta. Una nueva subida de las temperaturas será un riesgo importante en unos días en los que quizás tocará saber qué es lo que nos estará esperando en breve. La subida de temperaturas puede ser una realidad en breve que desde la AEMET advierten y que puede acabar siendo esencial que tengamos en cuenta.

Temperaturas máximas cercanas a 40ºC

La realidad es que estamos viviendo unas jornadas en las que realmente cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos dará un giro radical en estos días en los que cada pequeño gesto cuenta. Es hora de conocer lo que puede pasar con estos días en los que realmente tendremos que visualizar una novedad plena en este verano que apenas acaba de empezar.

Sin duda alguna, tocará reconocer lo que nos estará esperando en unos días en los que cada pequeño gesto puede suponer un importante riesgo. Las altas temperaturas de estos días sitúan a nuestro país en un claro peligro, sobre todo determinadas zonas que llevan días en esta situación.

Lo que nos espera es un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno. Esta especialista no duda en darnos algunos datos de lo que llega y lo que puede pasar con un tiempo que podría acabar siendo el que nos marcará de cerca.

Las temperaturas cerca de los 40ºC llegan más pronto que nunca, en un mes de junio para el que quizás no estamos del todo preparados. Tocará estar listos para una serie de cambios que pueden marcar la diferencia.

Mercedes Martín alerta de una nueva subida de las temperaturas

Llega una nueva subida de las temperaturas que puede cambiarlo todo, estaremos muy pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días en los que cada detalle cuenta. Esta previsión del tiempo pone los pelos de punta.

«Las temperaturas experimentarán algunos altibajos, especialmente en el norte y el este peninsular, donde todavía existe cierta incertidumbre en la evolución prevista por los modelos. Sin embargo, el calor continuará siendo protagonista en el centro y sur. Durante los primeros días de la semana se superarán con frecuencia los 32 y 34 grados en amplias zonas del interior. En los valles del Guadiana y del Guadalquivir los termómetros podrían alcanzar o incluso superar los 38 grados, con valores propios de pleno verano. En el litoral mediterráneo el calor será más moderado gracias a la influencia del mar. Barcelona, por ejemplo, se moverá entre los 25 y los 27 grados de máxima, con noches suaves y mínimas próximas a los 20 grados. De cara a la segunda mitad de la semana, los modelos apuntan a un nuevo ascenso térmico, aunque todavía será necesario confirmar esa tendencia en los próximos días».

El viento será uno de los claros protagonistas en Canarias: «En Canarias, el régimen de alisios seguirá siendo protagonista durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana. Se esperan rachas muy fuertes en las zonas más expuestas, superiores a los 80 kilómetros por hora, además de mar alterada. Las nubes se concentrarán en las vertientes norte de las islas más montañosas, donde podrán registrarse lloviznas, mientras que el sur disfrutará de más horas de sol. Las temperaturas permanecerán suaves y estables, con máximas de entre 23 y 25 grados en las zonas costeras y valores algo más frescos en medianías».

La AEMET confirma esta previsión: «La influencia del anticiclón dejará una situación de estabilidad y un predominio de cielos poco nubosos o despejados. Solamente se esperan cielos con nubes bajas en el norte de las islas Canarias, el área cantábrica, los Pirineos y, durante la mañana, el Estrecho y los litorales de Alborán y del área mediterránea. Podrían darse precipitaciones débiles y aisladas en el norte. Por la tarde, se espera el desarrollo de nubes de evolución en zonas de interior del tercio oriental y la posibilidad de alguna tormenta o chubasco aislado. Posibles brumas matinales en la cordillera Cantábrica, los Pirineos, las sierras del sureste y el Estrecho. Las temperaturas máximas descenderán en Baleares, el tercio este y el extremo sur peninsular, subirán en el norte y noroeste y se mantendrán sin cambios en el resto. Se pueden superar los 35 grados en zonas bajas del suroeste y, puntualmente, los 38 grados en el valle del Guadalquivir. Las temperaturas mínimas subirán en el suroeste y descenderán en el resto, de forma más acusada en la meseta norte y las depresiones del noreste. Se prevén noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en el Guadalquivir y en el litoral sureste. En Canarias no se esperan cambios».