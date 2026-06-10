Un día marcado por los cielos nubosos y la posibilidad de alguna lluvia débil en el norte se presenta en toda la provincia. Las temperaturas se mantendrán estables mientras el viento soplará de forma floja, cambiando a noroeste y norte por la mañana. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: jornada de lluvias y sol tímido

El cielo se despereza lento en Bilbao, donde la jornada promete estar marcada por la inminente posibilidad de lluvias, especialmente durante la mañana. Con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 21 grados, el ambiente se sentirá algo pesado, con una humedad que puede superar el 80%. Mientras el viento soplará suave del norte a unos 15 km/h, ofrecerá un alivio temporal a esa sensación de bochorno matutina.

Ya por la tarde, la probabilidad de chubascos disminuirá considerablemente, permitiendo disfrutar de un declive de temperaturas más templadas, que rondarán los 19 grados. El sol hará su entrada como un tímido invitado antes de ocultarse tras el horizonte a las 21:50. Con unas seis horas de luz restante, será un buen momento para aprovechar las últimas luces del día sin temer a las lluvias que acecharon horas antes.

Ambiente gris y lluvioso todo el día en Baracaldo

Baracaldo despierta envuelta en un ambiente de incertidumbre, con nubes que se aglutinan en el cielo y el viento que acaricia las calles, anunciando el desasosiego del tiempo que se espera a lo largo del día. La jornada comienza fresquita, con temperaturas de 14 grados, pero será el agua la protagonista, ya que una alta probabilidad de lluvia del 80% durante la mañana presagia un panorama húmedo y gris.

A medida que avanza la tarde, el viento pierde fuerza, pero la lluvia persiste con un descenso de la temperatura, alcanzando un máximo de 20 grados. La sensación térmica podría llegar a ser fría, bajando hasta los 13 grados. Con un 15% de probabilidad de lluvia para la noche, lo mejor será no olvidar el paraguas si se tiene algún plan al aire libre.

Guecho: cielo nublado y posibles lluvias

Esta jornada en Guecho nos sorprende con un amanecer que comienza bajo un cielo parcialmente nublado, donde la temperatura mínima alcanzará los 14 grados y la sensación térmica será similar. A medida que avanza la mañana, la probabilidad de lluvia se mantiene alta, llegando al 75%, lo que sugiere que es prudente tener un paraguas a mano. El viento soplará desde el norte a una velocidad moderada de 15 km/h, creando una sensación fresco en el ambiente.

Durante la tarde, las nubes irán reduciéndose y la temperatura ascenderá hasta los 19 grados, aunque el riesgo de lluvia disminuirá notablemente, con solo un 5% de posibilidades. Sin embargo, la humedad alcanzará niveles altos, lo que generará un ambiente algo pesado. Con la salida del sol a las 06:31 y su puesta a las 21:51, disfrutaremos de un día con más de 15 horas de luz, ideal para aprovechar al máximo lo que la jornada tiene para ofrecer.

Santurce: ambiente templado con nubes y serenidad

El tiempo transcurrirá con un ambiente templado y algo nuboso a lo largo de la mañana. Aunque se prevé la posibilidad de algunas lluvias dispersas, la tarde promete ser más tranquila, con cielos menos cubiertos y temperaturas agradables que alcanzarán los 19 grados.

Es un buen momento para disfrutar del aire libre, ya sea dando un paseo por la zona o realizando actividades cotidianas en un ambiente sereno. La combinación de temperaturas suaves y brisas ligeras crea el escenario perfecto para un día placentero.

Nubes y chubascos con mejoría vespertina en Basauri

Las nubes cubrirán Basauri durante la mañana, aportando un ambiente fresco con temperaturas alrededor de 12 grados. La probabilidad de lluvia será alta, por lo que es recomendable llevar paraguas, ya que los chubascos pueden comenzar a partir del mediodía. A medida que avance el día, el tiempo se mantendrá inestable, con cielos más despejados en la tarde, aunque no se descartan algunas lluvias. Con máximas de 21 grados, será un buen momento para disfrutar de la tarde, pero no olvides una chaqueta por si refresca al caer la noche.