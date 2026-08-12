Bob Dylan, cantante de rock y blues premio Nobel de Literatura (85 años): «Ayer siempre es un recuerdo y mañana nunca será lo que se espera que sea»

«Ayer siempre es un recuerdo y mañana nunca será lo que se espera que sea» es uno de los versos que Bob Dylan escribió para «Don’t Fall Apart on Me Tonight». Según recoge dylanchords, el verso pertenece al estribillo de la canción, incluida en el álbum Infidels, publicado en 1983.

En la letra, el narrador le pide a su pareja que no abandone la relación. Antes de esa súplica, Dylan introduce la reflexión sobre el tiempo que dio origen al verso, entre el peso de lo ya vivido y la incertidumbre sobre lo que vendrá.

¿Qué significa la frase de Bob Dylan sobre el ayer y el mañana?

El verso plantea que el ayer queda fijado como recuerdo, sin posibilidad de modificarlo, mientras que el mañana casi nunca coincide con lo que se anticipa.

Bob Dylan lo escribió en inglés como «Yesterday’s just a memory, tomorrow is never what it’s supposed to be», para mantener el mismo contraste entre lo que ya pasó y lo que todavía no llega.

La frase no está para ofrecer consuelo ni servir como consejo. Simplemente, describe una tensión que atraviesa el resto de la letra: la distancia entre lo que alguien recuerda haber vivido y lo que espera que ocurra después. Dylan la incluye como parte del argumento con el que intenta convencer a su pareja de seguir adelante.

¿Qué relación establece esta canción de Bob Dylan entre la memoria y la expectativa?

La memoria convierte lo vivido en una versión fija, ajena a cualquier corrección posterior. La expectativa, en cambio, construye una imagen del futuro que rara vez se cumple del modo en que se la imagina. Bob Dylan cruza ambas ideas en un solo verso para señalar que ni el pasado ni el futuro se comportan como la mente los organiza.

Ese contraste explica por qué la frase se cita con frecuencia fuera del contexto original de la canción. El recuerdo fijo y la expectativa incumplida son dos experiencias comunes, ajenas al tema puntual de la relación de pareja que Dylan aborda en el resto de la letra.

¿Quién es Bob Dylan, el cantante de rock y blues Premio Nobel de Literatura?

Bob Dylan nació el 24 de mayo de 1941 en Duluth (Minnesota, Estados Unidos) y se crio en una familia judía de clase media en Hibbing. En la adolescencia tocó en varias bandas y profundizó su interés por la música folk estadounidense y el blues, con el cantante Woody Guthrie como una de sus referencias.

En 1961, Dylan se trasladó a Nueva York y empezó a tocar en clubes de Greenwich Village. Allí conoció al productor John Hammond y firmó un contrato discográfico que dio lugar a su álbum debut, Bob Dylan, publicado en 1962.

En los años siguientes, Dylan grabó discos que se convirtieron en referencia de la música popular, entre ellos Bringing It All Back Home y Highway 61 Revisited, ambos de 1965, y Blonde On Blonde, de 1966.

También publicó Blood on the Tracks en 1975 y, más tarde, Oh Mercy, Time Out Of Mind y Modern Times, discos con los que mantuvo su lugar dentro del rock y el blues estadounidenses.

Además de su producción discográfica, Dylan publicó obras experimentales como Tarantula (1971) y la recopilación Writings and Drawings (1973). También escribió la autobiografía Chronicles (2004), con memorias de sus primeros años en Nueva York. Desde fines de los años ochenta mantiene una gira continua conocida como «The Never-Ending Tour».

La Academia Sueca le concedió el Premio Nobel de Literatura en 2016 «por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición de la canción americana».