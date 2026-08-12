El truco para evitar que la tapadera del váter se deslice y haga ruido

La tapadera del váter dejará de deslizarse y no hará ruido con este truco que puede ayudarnos con un detalle que puede revolucionar nuestro hogar. Los ruidos pueden ser insoportables, en especial, en una parte de la casa en la que son una constante. Por lo que, quizás, hasta el momento, no sabíamos que podríamos haber tenido en mente. Este tipo de tapadera puede acabar siendo lo que nos haga replantearnos algunos detalles que serán claves que apliquemos en estos días que tenemos por delante.

El ruido que vamos a hacer a partir de ahora puede acabar siendo lo que nos dará algunos elementos que quizás hasta ahora no sabíamos que podríamos empezar a poner en mente. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Un pequeño consejo o truco que quizás nos ahorrará una buena cantidad de dinero, cambiando una y otra vez la tapadera del váter no vamos a evitar el ruido, sino sabemos cómo aplicarla. Ese deslizamiento que quizás no sabíamos puede acabar siendo lo que nos dará un cambio de tendencia esencial en un gesto tan simple como el de ir al baño.

La tapadera del váter no hará más ruido

El ruido que podemos hacer con la tapadera del váter, acabará de ser una realidad en estos días en los que la novedad puede acabar siendo la que nos servirá para conseguir aquello que deseamos y más. Es cuestión de ponernos manos a la obra con una serie de detalles que pueden acabar siendo claves.

El hogar silencioso que queremos, esas ganas de salir por la noche o a primera hora sin que nadie de la casa se entere de nuestro regreso. La realidad es que estaremos ante un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días.

El váter debe ser más silencioso de lo que realmente puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que realmente tendremos que apostar claramente por un cambio a la hora de hacer esto que quizás nos dará el final perfecto. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede acabar siendo el que nos dará un plus de buenas sensaciones.

Esta molestia que se ha instaurado en las casas, pese a cambiar una y otra vez de tapadera puede ser la que nos dará un giro radical en estos días.

Este truco te cambiará la vida

El ruido de la tapadera de váter es uno de los más molestos que existen. Sobre todo, si incluso nos acaba despertando de un sueño profundo que puede acabar siendo esencial en estos días de verano. Incluso podremos tener en mente un cambio de tendencia que será esencial.

Los expertos de SouthernLiving nos explican que: «La razón más común para un asiento de inodoro deslizante es el uso excesivo del desgaste diario. Según Kendall Craig, gerente de plomería de Fox Service Company en Austin, Texas, esto es de esperar con el tiempo en casi cualquier casa. «Un asiento de inodoro generalmente comienza a deslizarse porque el hardware de montaje que conecta el asiento a la taza del inodoro se ha aflojado con el tiempo, debido al uso normal», dice. «Cada vez que se usa el asiento, el movimiento normal ejerce presión sobre los pernos que lo aseguran al cuenco. El hardware de plástico también puede desgastarse, y los asientos más antiguos pueden desarrollar grietas o bisagras dencorcadas que impidan que se mantengan firmemente en su lugar». Otras razones por las que el asiento de su inodoro puede estar resbalando son la instalación incorrecta y el hardware degradado. Cualquiera que sea la causa, es algo que hay que arreglar rápidamente, como dice Craig, además de la incomodidad, un asiento de inodoro suelto a veces puede provocar lesiones menores o incluso caídas peligrosas».

Siguiendo con la misma explicación: «Como dice Craig, la mejor manera de evitar que el asiento del inodoro se deslice es revisar el hardware de vez en cuando, especialmente una vez que comienza a notar algún movimiento. «Cuando un asiento de inodoro comienza a deslizarse, los pernos de montaje o el hardware deben volver a asegurarse», dice. «Esto es relativamente simple, y un destornillador y unos alicates suele ser todo lo que se necesita».

En cuanto a dónde debe buscar el hardware de su inodoro, puede depender de la antigüedad (o nueva) de su asiento. Craig dice que algunos modelos pueden tenerlo donde necesitas apretar el hardware desde arriba o por debajo del asiento. «Una vez que aprietes los pernos, el hardware debe estar ajustado, pero no demasiado apretado. La mayoría de los propietarios pueden hacer esto, pero también es un trabajo sencillo para un fontanero», dice Craig. Si bien un simple apriete es todo lo que se necesita con mayor frecuencia, hay otras formas de agregar robustez al asiento de su inodoro si el hardware no es el problema. Puede instalar goma, almohadillas antideslizantes en la parte inferior de su asiento, o verificar dos veces para asegurarse de que su asiento realmente se ajuste a su inodoro».