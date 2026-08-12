María Montessori para evaluar al maestro: “La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora los niños trabajan como si yo no existiera.”
Toma nota de esta frase de María Montessori
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La mayor señal de éxito de un profesor es conseguir que sus alumnos sean autónomos y capaces de trabajar por sí mismos, algo que María Montessori no dudó en exponer en su doctrina pedagógica. Esta mujer que cambiaría para siempre la manera de entender la educación. Más allá de enseñar datos o aprender a memorizar, se pretende que el alumno sea capaz de trabajar por sí mismo, de expresarse y ser autónomo.
Este sistema que se ha instaurado entre numerosos docentes ha llegado también a las casas. Con una serie de herramientas que deben ser las que mejor se adapten a las necesidades de cada uno, se puede conseguir aquello que queremos y más. Un buen detalle que se convertirá en la esencia principal de esta situación que puede ser esencial que lo tengamos en consideración. La mayor señal de éxito, aunque quizás nos cueste creer es dejar que los niños actúen por sí solos, sin que nada o nadie interfieran. María Montessori sabía muy bien cómo evaluar al maestro y la parte más destacada de su trabajo.
Evaluar el maestro siguiendo a María Montessori
María Montessori tenía muy clara la forma de evaluar a un maestro, de tal manera que nos decía los pasos necesarios para poder conseguir aquello que queremos y más. Conseguir unas buenas notas, no es sólo misión del profesor o del alumno o de las familias es una tarea que va más allá de la escuela.
El fracaso escolar dice mucho de una sociedad, cuyo pilar es la educación. Conseguir personal cualificado, personas válidas que pueden acabar siendo las que nos darán un plus de buenas sensaciones. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que podremos conseguir con una evaluación del maestro que puede ser clave que tengamos en consideración.
Esta experta en educación fue capaz de darnos algunos detalles importantes sobre el significado de enseñar o de saber en todo momento qué es lo que debemos buscar con un trabajo que puede ir ganando un cambio de tendencia esencial.
Esas fechas que quizás queremos conseguir que este pilar importante se mantenga, cuando vemos los resultados del trabajo del profesor más claramente con las notas o el trabajo en casa que puede ser esencial que tengamos en mente.
La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora los niños trabajan como si yo no existiera
Los niños trabajan como si yo no existiera, un cumplido para un profesor que se debe sentir especialmente satisfecho cuando descubre que sus alumnos no lo necesitan. Es momento de saber las enseñanzas de una María Montessori que ponía el foco en el profesor y en la autonomía del alumno.
Con estas frases que denotan el futuro de la educación, Montessori encontró la manera de revolucionar para siempre este sistema.
- “Ayúdame a hacerlo por mí mismo.”
- “El instinto más grande de los niños es precisamente liberarse del adulto.”
- “Cuando un niño se siente seguro de sí mismo, deja entonces de buscar la aprobación de los adultos a cada paso.”
- “No se puede ser libre, si no se es independiente.”
- “Cualquier ayuda innecesaria es un obstáculo para el desarrollo.”
- «Tales premios y castigos son, si se me permite la expresión, el banco del alma, el instrumento de la esclavitud para el espíritu.»
- «El niño que tiene libertad y oportunidad de manipular y usar su mano en una forma lógica, con consecuencias y usando elementos reales, desarrolla una fuerte personalidad.»
- “Si existe para la humanidad una esperanza de salvación y ayuda, ésta no podrá venir más que del Niño, porque en él se construye el Hombre.“
- “La primera tarea es agitar la vida, pero dejarla libre para que se desarrolle.“
- «La alegría, sentir la propia valía, ser apreciado y amado por otros, sentirse útil y capaz de producir, son factores de gran valor para el alma humana.»
- «Esta es nuestra obligación hacia el niño: darle un rayo de luz y seguir nuestro camino.»
- «No me sigan a mí, sigan al niño.»
- «Nunca ayude a un niño con una tarea en la que siente que puede tener éxito.»
- «Enseñar enseñando, no corrigiendo.»
- “Una prueba de lo acertado de la intervención educativa es la felicidad del niño.“
- “Sembrad en los niños ideas buenas, aunque no las entiendan; los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento y de hacerlas florecer en su corazón.”
- “Hemos de ser educados si queremos educar.”
- «Desde el propio niño aprenderá a perfeccionarse como educador.»
- “En el método Montessori, la preparación exigida al maestro es el examen de sí mismo.”
- “La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora los niños trabajan como si yo no existiera.”