María Montessori para evaluar al maestro: “La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora los niños trabajan como si yo no existiera.”

La mayor señal de éxito de un profesor es conseguir que sus alumnos sean autónomos y capaces de trabajar por sí mismos, algo que María Montessori no dudó en exponer en su doctrina pedagógica. Esta mujer que cambiaría para siempre la manera de entender la educación. Más allá de enseñar datos o aprender a memorizar, se pretende que el alumno sea capaz de trabajar por sí mismo, de expresarse y ser autónomo.

Este sistema que se ha instaurado entre numerosos docentes ha llegado también a las casas. Con una serie de herramientas que deben ser las que mejor se adapten a las necesidades de cada uno, se puede conseguir aquello que queremos y más. Un buen detalle que se convertirá en la esencia principal de esta situación que puede ser esencial que lo tengamos en consideración. La mayor señal de éxito, aunque quizás nos cueste creer es dejar que los niños actúen por sí solos, sin que nada o nadie interfieran. María Montessori sabía muy bien cómo evaluar al maestro y la parte más destacada de su trabajo.

Evaluar el maestro siguiendo a María Montessori

María Montessori tenía muy clara la forma de evaluar a un maestro, de tal manera que nos decía los pasos necesarios para poder conseguir aquello que queremos y más. Conseguir unas buenas notas, no es sólo misión del profesor o del alumno o de las familias es una tarea que va más allá de la escuela.

El fracaso escolar dice mucho de una sociedad, cuyo pilar es la educación. Conseguir personal cualificado, personas válidas que pueden acabar siendo las que nos darán un plus de buenas sensaciones. En estos días en los que realmente tocará saber qué es lo que podremos conseguir con una evaluación del maestro que puede ser clave que tengamos en consideración.

Esta experta en educación fue capaz de darnos algunos detalles importantes sobre el significado de enseñar o de saber en todo momento qué es lo que debemos buscar con un trabajo que puede ir ganando un cambio de tendencia esencial.

Esas fechas que quizás queremos conseguir que este pilar importante se mantenga, cuando vemos los resultados del trabajo del profesor más claramente con las notas o el trabajo en casa que puede ser esencial que tengamos en mente.

La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: Ahora los niños trabajan como si yo no existiera

Los niños trabajan como si yo no existiera, un cumplido para un profesor que se debe sentir especialmente satisfecho cuando descubre que sus alumnos no lo necesitan. Es momento de saber las enseñanzas de una María Montessori que ponía el foco en el profesor y en la autonomía del alumno.

Con estas frases que denotan el futuro de la educación, Montessori encontró la manera de revolucionar para siempre este sistema.