Islam Makhachev aconseja a Ilia Topuria tras su derrota: «Si se centra, puede ser campeón otra vez»

Ilia Topuria perdió su famoso invicto en la Casa Blanca ante Justin Gaethje. El peleador lo dió todo, pero tuvo que retirarse de la pelea después de sufrir importantes lesiones oculares. Islam Makhachev, que aún mantiene una importante rivalidad con él, ha hablado sobre las consecuencias de su combate en el podcast de Demetrious Johnson: «Todavía es joven, tiene tiempo. Espero que vuelva. Ilia es un buen peleador».

El hispano-georgiano pidió la pelea con el ruso, algo que hasta el momento sigue pendiente. Actualmente, los daguestaníes quieren que ese enfrentamiento sea frente a Usman Nurmagomedov. El actual Campeón Mundial de Peso Wélter de la UFC señala que El Matador debe cambiar algunas cosas: «Si se centra, puede ser campeón otra vez».

Makhachev considera que Topuria no tiene la cabeza al 100% en su carrera deportiva. Después de su derrota ante Gaethje, recalcó que uno de los motivos del resultado era que le había infravalorado. De hecho, destacó que nunca debió hacer una fiesta celebrando la victoria sin haberla conseguido.

La confianza es uno de los atributos más importantes del hispano-georgiano, que prefiere afrontar sus retos con la máxima positividad posible, algo que le había ayudado hasta el momento. Sin embargo, el ruso piensa que tendrá que replantearse su filosofía tras este suceso: «Pero creo que esa pelea con Gaethje le ha cambiado la vida, aunque no sabemos aún de qué manera».

Ilia Topuria avanza en su recuperación

El proceso de recuperación es clave para volver al 100% a la máxima competición. Los datos están siendo muy positivos hasta ahora. Jesús Gallo, uno de los preparadores físicos del peleador, ha revelado que El Matador tiene un poder de recuperación increíble, lo que le está permitiendo acelerar los tiempos de cura. Además, recalcó que está trabajando para mostrar su mejor versión el próximo año, por lo que se descarta el regreso en 2026.