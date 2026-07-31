Ilia Topuria enseña su cara por primera vez tras derrota en la Casa Blanca

Ilia Topuria continúa avanzando en la recuperación de las lesiones que sufrió en el combate frente a Justin Gaethje en UFC Casa Blanca. Mes y medio después de aquella pelea, el luchador hispanogeorgiano ha reaparecido por primera vez sin las gafas de sol que había utilizado durante todo el proceso de recuperación, mostrando un aspecto que confirma la evolución positiva de su estado físico, al menos, el rostro.

La imagen, compartida por su peluquero Luis Bless mientras el peleador disfruta de unos días de descanso entre Alicante e Ibiza junto a familiares y amigos, permite comprobar cómo han desaparecido prácticamente todas las secuelas visibles del enfrentamiento que puso fin a su invicto profesional.

La derrota ante Gaethje supuso un duro golpe tanto en el plano deportivo como físico. El estadounidense arrebató a Topuria el cinturón del peso ligero y provocó la primera derrota de la carrera del conocido como El Matador, que terminó el combate con importantes lesiones faciales.

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El hispanogeorgiano abandonó el octágono con dos fracturas en los orbitales, una fractura en la nariz y numerosos hematomas. A pesar de la gravedad de los golpes recibidos, no fue necesario someterle a una intervención quirúrgica, iniciando un tratamiento conservador acompañado de un proceso de rehabilitación y reposo.

Durante las semanas posteriores al combate, todas las apariciones públicas de Ilia Topuria estuvieron marcadas por unas llamativas gafas de sol negras. Aunque era evidente que los hematomas habían ido desapareciendo con el paso de los días, el estado de la zona de los ojos seguía siendo una incógnita para muchos de sus seguidores.

La nueva fotografía despeja esas dudas. En ella se aprecia un rostro prácticamente recuperado, sin signos visibles de las lesiones que sufrió en UFC Casa Blanca. La evolución confirma que el proceso de recuperación avanza según lo previsto y que el peleador se encuentra cada vez más cerca de regresar a la actividad física.

Las imágenes llegan durante unas vacaciones que el doble campeón hispanogeorgiano está aprovechando para desconectar antes de afrontar la siguiente fase de su recuperación. En las últimas semanas ha sido visto en distintos puntos de Alicante e Ibiza, compartiendo tiempo con familiares, amigos y también con algunas caras conocidas del deporte y del entretenimiento.

Hace apenas unos días ya había reaparecido públicamente en una fotografía junto al cantante Omar Montes, aunque entonces seguía ocultando parte de su rostro tras las gafas oscuras. Lo mismo pasó con Ferran Torres, con el que se fotografió en una conocida discoteca de Ibiza, también con gafas de sol. Ahora, por primera vez desde la pelea, ha mostrado completamente la cara.

Cabe recordar que, tras el combate en UFC Casa Blanca, Topuria recibió una suspensión médica provisional de 180 días por parte de la UFC, con un periodo mínimo obligatorio de 60 días de descanso. Ese plazo podría reducirse si obtiene el alta médica antes de tiempo, aunque por el momento no existe una fecha confirmada para su regreso a la competición.

Así, el propio calendario también invita a la prudencia. Después de un año especialmente exigente y de sufrir la primera derrota de su trayectoria profesional, Topuria ha optado por aprovechar el verano para descansar antes de iniciar una nueva preparación física.