Santiago Segura se sincera sobre el paralelismo entre ‘Torrente’ y España: «La gente se reía, pero…»

Santiago Segura ha sido el último invitado de la temporada de El perro andaluz, el programa de la noche de los jueves que, como contamos en Happy FM en el análisis de audiencias, se marcha de vacaciones liderando, pero dejándose más de la mitad de la audiencia de su estreno. En la charla que han mantenido, el directo ha dejado una reflexión sobre la evolución de Torrente y su relación con la actualidad política española. El presentador puso sobre la mesa cómo ha cambiado la percepción del personaje con el paso de los años: de ser una parodia en sus primeras películas, ha pasado a ser una «radiografía» perfecta de la política española.

Manu le dejaba claro que el policía corrupto, alcohólico y mujeriego no ha cambiado tanto, pero España —y concretamente sus políticos— ha cambiado en estos años para parecerse peligrosamente a la vida del personaje. «Torrente, no sé cómo, ejemplifica el viaje que ha hecho de alguna manera este país», planteó Manu Sánchez. El presentador recordó que, cuando arrancó la saga, el público tenía claro que se trataba de una parodia y una caricatura llevada al límite, muy alejada de cualquier lectura realista. Sánchez señaló después el giro que ha dado la percepción del personaje con el tiempo: «En el último Torrente era como una radiografía fidedigna de la política actual», apuntó, dejando claro que el personaje no había cambiado tanto como el país que lo rodea.

«La gente se reía, pero luego salía y decía: ‘Qué mal rollo’»

Santiago Segura coincidió con la idea del entrevistador y añadió su propia mirada sobre el fenómeno: «El mundo ha cambiado, España ha cambiado, incluso Torrente también ha cambiado un poco». El cambio de su personaje es que ahora está más delgado que en sus primeras entregas, algo que el cuerpo de Segura habrá agradecido.

El creador de la saga terminó resumiendo con humor el efecto que provoca la película en el público: «La gente se reía durante toda la película, pero luego salía y decía: ‘Qué mal rollo’. Esto es una película, pero es muy parecida a la realidad», concluyó Santiago Segura.

Casi 30 años de un personaje que marcó el cine español

José Luis Torrente debutó en la gran pantalla en 1998 con Torrente, el brazo tonto de la ley, una comedia que Santiago Segura escribió, dirigió y protagonizó, dando vida a un expolicía racista, machista, xenófobo y de ideología fascista llevado al límite. La película, ganadora de dos premios Goya, se convirtió en la película española más taquillera de la historia hasta la fecha, un récord que superó después su propia secuela, Torrente 2: misión en Marbella (2001).

Desde entonces, la saga ha sumado cinco entregas más hasta convertirse en la franquicia cinematográfica española más taquillera de todos los tiempos, con títulos como Torrente 3: el protector (2005), Torrente 4: Lethal Crisis (2011) o Torrente 5: Operación Eurovegas (2014). La última entrega, Torrente, presidente, ya ocupa el Top 5 de las películas españolas más taquilleras de la historia, aunque todo apunta a que la Academia de Cine no contará con él para los Goya, algo que lleva pasando desde hace décadas.

Con la visita de Santiago Segura a El perro andaluz, el programa de Manu Sánchez puso el broche a su primera temporada en La 1, con Lolita Flores como la otra invitada. El programa se marcha de vacaciones y, salvo catástrofe, volverá a la parrilla en otoño para ocupar el hueco de los jueves dejado por Andreu Buenafuente, que tuvo que retirarse por enfermedad.