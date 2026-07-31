Marc Cucurella deja atrás sus rizos y sorprende con un cambio de look tras tatuarse a Luis de la Fuente

Julio de 2026 será siempre un mes recordado por Marc Cucurella. El deportista, al igual que el resto de sus compañeros en la Selección Española de Fútbol, logró ganar el campeonato de la Copa Mundial de la FIFA. Justos vencedores en un partido que les otorgó el título de campeones del mundo en la categoría de fútbol masculino. Así pues, desde entonces, el nuevo jugador del Real Madrid ha disfrutado de sus merecidas vacaciones. Tiempo de desconexión que ha aprovechado para estar junto a su familia y cumplir la promesa que tenía pendiente. Y es que, recordemos, prometió tatuarse a Luis de la Fuente, el entrenador de la Selección Española, si ganaban el torneo.

España ganó y Marc Cucurella ha cumplido su palabra. El deportista ha compartido en sus redes sociales el resultado de su nuevo tatuaje, demostrando que es un hombre de palabra. Un gesto con el que ha sido muy aplaudido por sus seguidores. Y es que el futbolista ha logrado simpatizar mucho con el público desde que se incorporó a la Selección Española de Fútbol. Pero, lejos de quedar aquí, durante las últimas horas, ha vuelto a sorprender a todos con un nuevo cambio. Y es que, ahora, ha llegado el turno de su pelo.

Marc Cucurella se hace un cambio radical en el pelo de cara a su próxima temporada deportiva

Antes de empezar su nueva era deportiva junto al Real Madrid, el futbolista ha decidido hacerse un pequeño cambio. De esta manera, ha recogido sus icónicos rizos y les ha dado un aspecto más veraniego. Marc Cucurella se ha hecho trenzas y ha cambiado bastante su aspecto. Un peinado que ha sido realizado por Sheldon Edwards, un popular estilista que acostumbra a trabajar con deportistas de élite.

Recordemos, no es la primera vez que Cucurella se hace un cambio de peinado. En el 2024, cuando la Selección Española de Fútbol ganó la Eurocopa, el futbolista se tiñó el pelo de color rojo. Una promesa que cumplió después de haber dicho que lo haría si ganaban el título. Y es que una cosa ha quedado clara: si el catalán promete algo, lo cumple.

¿Quién es la pareja de Marc Cucurella?

El futbolista siempre se ha mostrado muy reservado con su vida privada, pero a su familia siempre la presume con orgullo. Desde hace años, el joven mantiene una relación con Claudia Rodríguez, una mujer de 26 años y originaria de Mataró, Barcelona. La pareja dio un importante paso cuando ella tenía 19 años, momento en el que se quedó embarazada de su primer hijo con el futbolista. Juntos dieron la bienvenida al mundo a Mateo. Años después, llegaron Río y Bella.