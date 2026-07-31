Una soltera de ‘First Dates’ descoloca con una confesión: «Estuve con un primo de Almodóvar»

El verano continúa y en First Dates lo hacen de la mano de nuevos solteros. La pasada noche del 30 de julio, los espectadores de Telecinco tuvieron la oportunidad de conocer a participantes como María Isabel. La soltera, de 73 años, es una madrileña jubilada. «Soltera desde que nací», le contó a Carlos Sobera en su llegada. Y es que, debido a que fue la primera en llegar al local, el presentador la recibió en la entrada. Respecto al amor, sorprendió a todos con una confesión. «Estuve cuatro años con un primo de Almodóvar», contó. Sin embargo, no hubo futuro y siempre se quedó con la espinita de no haber sido una de las actrices del famoso director.

María Isabel ha explicado que sus hijas viven en Australia. Le encantaría conocer a un hombre que se convierta en su compañero de vida a tal nivel que quiera acompañarla hasta dicho país para ver a su familia. Pero, a pesar de no haber encontrado nunca a la persona adecuada, no pierde la esperanza. «Desde el 2009 no conozco varón», le ha confesado a Sobera. Unas palabras con las que dejaba al comunicador estupefacto. Así pues, teniendo en cuenta sus gustos y requisitos, la organización le presentó a Candi.

María Isabel a su cita de ‘First Dates’: «Me siento un poco prisionera»

El soltero, de 72 años, se ha dedicado toda su vida al diseño de moda. Y es que, cuenta que tiene «un sexto sentido para hacer cosas bonitas». Asimismo, no era la primera vez que el soltero participaba en un programa televisivo y Carlos Sobera le preguntó al respecto. «Has salido en la tele ya», quiso saber el presentador. Fue así como el soltero le explicó que participó en Callejeros Viajeros, uno de los formatos más conocidos de Mediaset España.

El primer encuentro entre ambos solteros no fue el mejor. Y es que, no pudieron evitar opinar del estilo del otro. «Vamos a ver… ¿Vienes en pantalón corto? En cada situación hay que ir vestido; no procede», comentaba ella con disgusto sobre él. Además, confesó que lo veía «gastado y machacado». Candi, por su parte, aprobó el color del pelo de María Isabel, pero la vestimenta de ella no era de su agrado.

A pesar de ello, los participantes estuvieron de acuerdo en trasladarse hasta su mesa en el restaurante con el objetivo de conocerse mejor. La participante intentó romper el hielo a través del humor, pero su cita no le seguía la gracia. «Hasta ahí llegamos», comentó con enfado en privado. Así pues, la velada avanzó y los dos se percataron de que tenían vidas muy diferentes. Además, cuando hablaron de temas íntimos, la tensión no faltó.

«¿Para pasar una noche de amor contigo cuántos años se necesita?», le preguntó él. «Es que no se me enciende la llama», comentaba ella. De hecho, se negó a besarle en el reservado de First Dates. Por ello, en la decisión final, no hubieron sorpresas. «Me siento un poco prisionera. Has recorrido mucho mundo, tienes muchísimo caché y entonces no considero estar a tu nivel. No me voy a sentir tranquila y a gusto a tu lado», argumentaba María Isabel. Un «no» a una segunda cita juntos que concluyó con ambos yéndose por caminos separados.