Una cantante presume de su pasado en ‘First Dates’: «Me acosté con la mitad que Julio Iglesias»

El equipo de First Dates continúa con su labor de presentar solteros, también en verano. El popular formato se ha convertido en uno de los más vistos de la parrilla televisiva española, y sus diez años en emisión lo avalan. Una aventura televisiva a la que cada vez acuden más comensales. Por ello, recientemente, tuvimos la oportunidad de conocer a Jesús. El participante, de 69 años, ha aprendido a vivir en soledad para disfrutar de su libertad y su paz personal. Pero es consciente de que tener a una compañera de vida al lado también es necesario.

Su prototipo de mujer ideal fue encontrado por el equipo de First Dates. Y es que el formato quiso presentarle a Teresa. La mujer, de 66 años, es una mujer valenciana que fue corista del grupo Zombies cuando era joven. «Soy feliz desde que me levanto hasta que me acuesto», dijo en su presentación. Asimismo, respecto al tipo de hombre que le gusta, ha sido sincera. «Es muy complicado llevar ese tipo de relación, pero es que me gustan misteriosos. En cuanto veo de qué va, si no me acaba de convencer…», ha indicado.

Teresa habla en ‘First Dates’ de su juventud: «Siempre estaba drogada, no me acuerdo de nada»

El primer encuentro entre los participantes ha sido bastante acertado. Y es que Carlos Sobera no se equivocó. Ambos lograron conectar rápidamente. «La fiesta la disfruté totalmente. Pero, como siempre estaba drogada, no me acuerdo de nada», le confesó ella sobre su juventud. Y es que la participante le contó que vivió su juventud intensamente.

A los 17 años ya había vivido muchas cosas que no tendría que haber experimentado todavía. De hecho, en el amor también se dejó llevar. «Yo me habré acostado con no se cuántos, no quiero decir ni el número… Pero vamos, la mitad que Julio Iglesias», contó. Unas declaraciones que fueron escuchadas por su cita con atención.

Asimismo, tras hablar de diversos temas con el objetivo de conocerse mejor, la pareja se empezó a dar cuenta de lo mucho que compartían. Por ello, no dudaron dos veces en trasladarse hasta el reservado de First Dates para disfrutar de un poco de la intimidad y del jacuzzi. Un encuentro donde no faltaron las risas y la complicidad. Por ello, en la decisión final lo tuvieron claro. «Las personas se encuentran, las montañas no», dijo Jesús. Y es que los dos estuvieron de acuerdo en seguir conociéndose en una segunda cita.