Feijóo dice que Sánchez ha utilizado la entrevista a Zapatero en TVE «para distraer a la opinión pública»

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha dicho este jueves, después de las palabras de José Luis Rodríguez Zapatero en TVE, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha utilizado la entrevista de su antecesor socialista en la jefatura del Ejecutivo «para distraer a la opinión pública» de los casos de corrupción de familiares y miembros cercanos de su entorno político.

«Sánchez está en manos de Zapatero y Zapatero está en manos de Julio Martínez», ha afirmado el presidente del PP, quien señala que la entrevista del ex presidente del Gobierno de hoy se debe a que «Sánchez necesita más tiempo para seguir y ha utilizado a Zapatero para distraer a la opinión pública».

Además, Núñez Feijóo se ha preguntado si «de verdad la izquierda de nuestro país le está diciendo a los trabajadores que una persona que tiene un millón trescientos mil euros en joyas en su caja fuerte, en dependencias del Partido Socialista, no tiene destino ni interés» y califica la situación de «una vergüenza».

«Insostenible» ha sido la palabra que ha utilizado Feijóo este jueves en los pasillos del Congreso de los Diputados para calificar la situación política de Rodríguez Zapatero, especialmente después de una «entrevista pactada» con Javier Ruiz en el programa Mañaneros 360, en la que, según Feijóo «no ha contestado a nada» y «ni siquiera ha defendido a sus hijas».

Feijóo muestra «respeto absoluto a la presunción de inocencia», pero ha querido recordar que se está investigando el presunto cobro de una comisión «muy importante» por parte de Zapatero y otra por parte de sus hijas: «La situación judicial corresponde a los jueces, pero la situación política no tiene un pase».

El PP ataca a Zapatero

El Partido Popular se ha pronunciado en masa sobre la entrevista concedida por José Luis Rodríguez Zapatero a TVE este jueves. Ester Muñoz, portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, secretario general del PP, e Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, han criticado las palabras del que fuera presidente del Gobierno entre 2004 y 2011, y la defensa a ultranza de su inocencia pese a estar imputado por seis delitos.

Ester Muñoz, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, ha acusado a Zapatero de «tomar el pelo» a los españoles al no aclarar «las dudas» sobre su papel en el rescate de Plus Ultra por parte del Gobierno, del que se desvincula, o a la hora de determinar el origen de las joyas halladas en su despacho. El objetivo del ex líder del PSOE, según Muñoz, ha sido «defenderse» tanto a sí mismo como al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, porque «sus futuros están ligados».

Isabel Díaz Ayuso, por su parte, ha asegurado que «el Gobierno opera a modo de régimen, utilizando los medios de comunicación, la mesa del Consejo de Ministros y todo el poder que tiene para que todos tengamos que creer siempre que a un socialista no se le puede juzgar ni acusar, y que quien ose hacerlo va a tener problemas».

Por último, Miguel Tellado, secretario general del PP, en una entrevista en Telecinco, ha señalado a «todos los que se sientan en el Consejo de Ministros» como implicados en el tráfico de influencias presuntamente cometido por Zapatero, puesto que «la pregunta es sobre quién se ejercía esa influencia»: «¿Sobre Bolaños, María Jesús Montero, Ábalos o, directamente, sobre Pedro Sánchez?», ha añadido.