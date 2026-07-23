Zapatero niega saber qué es una ‘offshore’ pero aprovecha para atacar a Felipe González: «Él sabrá de eso»

José Luis Rodríguez Zapatero ha respondido este jueves en televisión directamente a las palabras de su antecesor Felipe González sobre su capacidad para constituir una sociedad opaca: «Él quizá sabrá de eso, yo desde luego no sé, nunca he mirado lo que es una offshore, efectivamente no puedo hacer una offshore».

El ex presidente ha insistido en que le ampara «la presunción de inocencia, procesal y extraprocesal» y ha lamentado que «se ha filtrado tanto» que existe «mucho juicio paralelo» en torno a su caso.

El ex presidente del PSOE ha rechazado también que diera indicaciones para la creación de una sociedad en un paraíso fiscal como dice el juez: «En el auto de imputación dice que daba directrices para crear una offshore, absolutamente incierto, es un elemento importante de la investigación».

Preguntado por esa comida en la que supuestamente se habría acordado la constitución de una de esas sociedades, ha desmentido a su amigo Julito Martínez: «En absoluto, no estuve en esa comida, es una inferencia insólita que yo estuviera».

Zapatero ha explicado que su vínculo con los clientes mencionados en la causa se limitó a labores de asesoramiento: «Los clientes sabían en esa consultora que el consultor era yo, todo mi trabajo era de consultoría, de asesoramiento». Ha subrayado que no firmó «ningún contrato con ninguno de los clientes» y que esos trabajos quedaron «declarados en el IRPF».

Sobre el rescate público a la aerolínea Plus Ultra, gestionado a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Zapatero ha sido tajante también contradiciendo a su amigo y a los directivos de la aerolínea: «No participé en absoluto del rescate de Plus Ultra, con nadie hablé, no influí, ni en el Gobierno, no la SEPI». Ha añadido que, a partir de esa negación, «el conjunto de imputaciones que la acusación hace quedan en entredicho».

Respecto a un posible aviso previo sobre el rescate ha respondido: «No supe en ningún momento que se iba a rescatar» la aerolínea. Preguntado sobre si mintió su amigo al respecto, Zapatero ha evitado entrar en polémicas: «Cada imputado tiene su estrategia de defensa», ha señalado, para insistir en que él se defiende «con una convicción plena y absoluta».

El ex presidente también ha descartado que se reuniera con el actual gobernador del Banco de España, el entonces ministro José Luis Escrivá, para tratar el asunto de la aerolínea: «No, lo ha aclarado él, me llama para conocerme, no he hablado con él de eso, no he hablado del rescate con nadie».

Las joyas incautadas

El otro punto central de la comparecencia ha sido el hallazgo de un lote de joyas, actualmente incautadas por la Policía, cuyo valor el perito oficial oficiado por el juez José Luis Calaman sitúa en 1,3 millones de euros.

Zapatero ha insistido en que se trata de «un regalo de cortesía» recibido hace años y ha negado cualquier intención patrimonial: «No tenían uso ni destino, ni hemos pensado en ello», ha afirmado, añadiendo que «no tenían afán patrimonial». «La cuestión me genera una alergia profunda , yo no he entrado nunca en una joyería», agrega. Explica que no puede devolverlas porque están incautadas «como debe ser»: «No las tengo, esperemos que se sustente el procedimiento».

Según su versión, las piezas «estaban con todas las joyas de nuestras familias y otros regalos», aunque ha reconocido que la situación constituye «una circunstancia muy negativa» para su imagen pública.

Ha evitado precisar el origen geográfico del obsequio: «No voy a decir el país, lo diré ante el juez», ha explicado, consciente de que se mueve entre «el dilema de explicación pública y derecho a la defensa».

En cuanto a sus hijas, mencionadas también en la causa, ha defendido su labor profesional: «Mis hijas han hecho su trabajo, quedará acreditado», ha dicho, pidiendo «la prudencia general» y subrayando que ha intentado «ser muy respetuoso con la justicia».

Zapatero ha denunciado además la filtración de sus agendas y de conversaciones privadas por WhatsApp con su secretaria relativas al estado de salud de su padre y otros temas personales, un episodio que, a su juicio, «tendrá que tener consecuencias».

Ha reivindicado el derecho a la privacidad «en todo proceso penal» y ha lamentado que este tipo de filtraciones alimenten el juicio paralelo: «No recuerdo que a ningún investigado le hayan filtrado su agenda entera para que haya especulaciones», ha remachado, recordando que ha «vivido toda vida en las garantías de un proceso justo».

El ex presidente ha cerrado su comparecencia recordando que, quien acusa, «tiene que probarlo». Zapatero admite que el caso va para largo y tiene que «graduar» sus explicaciones. Pido que sus amigos no hagan un acto de fe y sí entiendan las supuestas aclaraciones a los hechos que ha trasladado en la entrevista.