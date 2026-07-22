OKDIARIO localiza a Alba, la otra hija de Zapatero, tras la confesión de ‘Julito’ Martínez ante el juez Calama

OKDIARIO ha localizado este miércoles a Alba Zapatero Espinosa, la hija menor de José Luis Rodríguez Zapatero, al día siguiente de que ‘Julito’ Martínez, el presunto testaferro de su padre, confesara ante el juez Calama, en la Audiencia Nacional, haber estado pagándoles sin trabajar durante tres años como parte de la comisión al expresidente por el rescate de Plus Ultra. La UDEF y el juez Calama creen que los pagos recurrentes de 3.000 euros mensuales de Análisis Relevante, la consultora de ‘Julito’, a Whathefav, la empresa de Laura y Alba, eran, en realidad, una iguala pactada para diferir y encubrir la comisión a Zapatero.

OKDIARIO ha encontrado a Alba en un lugar de Madrid y le ha preguntado por la acusación de ‘Julito’ Martínez. La hija menor de Zapatero se ha negado a responder a nuestros reporteros por los pagos. Alba ha respondido con un «no» y un «no, lo siento» de manera cordial al preguntarle si podíamos hablar con ella. Pero ha callado expresamente al preguntarle por los pagos denunciados por ‘Julito’ Martínez en la Audiencia. Huidiza y vestida de manera informal (sandalias, pantalón de deportes negro y camiseta azul amplia) la hija menor de Zapatero ha escondido la mirada tras el móvil, se ha metido en el coche y ha abandonado el lugar camino del chalet de su padre en Las Rozas.

Las hijas de Zapatero están ya imputadas en el caso Plus Ultra. Calama las declaró investigadas el 18 de junio, al día siguiente de la declaración del ex presidente. Desde el 19 de mayo, fecha de la imputación de su padre y del registro de sus despachos, las hijas de Zapatero han estado desaparecidas. OKDIARIO ya localizó a Laura hace un mes paseando a su perro por Madrid. El presunto testaferro de Zapatero ‘sentenció’ prácticamente a las dos en su declaración de ayer ante el juez Calama. ‘Julito’ Martínez aseguró que Laura y Alba sí maquetaron algunos informes de Zapatero, pero confirmo que, a partir de 2022, dejaron de hacerlo y siguieron cobrando los 3.000 euros al mes.

La UDEF tiene acreditados pagos de Análisis Relevante a Whathefav por valor de 243.000 euros entre 2020 y 2025. El juez, la UDEF y la fiscalía están convencidos de que fueron pagos ficticios. Martínez dijo que Laura y Alba ayudaban, también, a preparar documentos para captar nuevos clientes. Sin más, de manera vaga, y que los repartían gratuitamente.

El juez Calama cree que Laura y Alba ni siquiera maquetaron los informes de su padre. Los pagos son desorbitados para ese tipo de trabajos. En el auto de imputación, Calama deja claros los indicios para considerar que el dinero de la ‘trama Zapatero’ se canalizaba, entre otras empresas, a través de Whathefav, «lo que sitúa a sus administradoras -señala el magistrado- en el círculo de personas potencialmente afectadas por la imputacion».

El juez del ‘caso Plus Ultra’ no habla de tipos delictivos concretos. Las cita como imputadas para garantizar plenamente su derecho de defensa. Calama respondió a la petición de imputarlas de la Fiscalía Anticorrución. La fiscalía sí concreta que Laura y Alba Zapatero han podido incurrir en tres delitos: pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

Tras la declaración este martes de ‘Julito’ Martínez, el juez Calama no ha fijado aún nuevas citaciones. Todo apunta a que las comparecencias de las hijas de Zapatero ante la Audiencia serán en la segunda quincena de septiembre. También, las declaraciones de los directivos de Plus Ultra ratificando la versión de ‘Julito’ Martínez: Zapatero cobró el 1% del rescate de Plus Ultra. 530.000 euros de los 53 millones de un rescate bajo sospecha que nunca pudo ejecutarse sin la ayuda desde dentro del Gobierno de Pedro Sánchez, la SEPI del ministerio de Hacienda (entonces en manos de María Jesús Montero), el ministerio de Transportes de José Luis Ábalos e, incluso, el de Economía de Nadia Calviño. Calama tiene previsto llamar a declarar en setiembre tambièn a directivos de la SEPI.