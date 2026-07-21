‘Julito’ Martínez confiesa al juez que sigue pagando a las hijas de Zapatero «por ser quienes son»

El empresario Julio Martínez Martínez, conocido como Julito y considerado el hombre de confianza de José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, ha reconocido este martes ante el juez José Luis Calama que continúa abonando facturas a la empresa de las hijas del expresidente, What The Fav, «por ser quienes son». Ha confirmado que los trabajos no se prestaron realmente.

La declaración, que se ha prolongado durante casi cuatro horas en la Audiencia Nacional, ha estado marcada además por lagunas de memoria del empresario y por su negativa a implicar directamente a Zapatero en las gestiones más comprometidas del rescate a la aerolínea.

Julito Martínez ha comparecido en calidad de imputado con posibilidad de mentir. En todo caso, ha respondido a casi todas las partes. Primero a las preguntas del juez, durante un tramo superior a la hora, y después a las de la fiscal y la abogada de la defensa.

Según han confirmado fuentes jurídicas consultadas por OKDIARIO, el empresario ha explicado que la sociedad de las hijas de Zapatero realizó en su día trabajos reales de maquetación, pero ha admitido que el pago se ha mantenido en el tiempo aunque esas tareas ya hubieran concluido. Ha dado a entender que se trata de una forma de pagar otros conceptos oscuros.

Las mismas fuentes han señalado que Análisis Relevante, la empresa de la que ‘Julito’ es titular, abonó a What The Fav 239.755 euros por presuntos trabajos que la investigación considera en parte ficticios. El propio empresario ha reconocido que «sigue pagando» aunque no hagan trabajo efectivo.

Una declaración clave

El interrogatorio no ha estado exento de momentos de tensión y, a la vez, de decepción ante las expectativas generadas. Fuentes jurídicas presentes han descrito la comparecencia como «cuatro horas soporíferas», en las que el declarante ha mostrado un discurso «disperso» que ha desesperado tanto al magistrado como a la fiscal.

El propio juez ha llegado a advertirle de que debería haberse preparado mejor, dado que se sobreentendía que había estudiado previamente su declaración. Julito ha admitido no recordar fechas concretas ni el contenido de determinados correos electrónicos relacionados con la SEPI.

«Asesoramiento personalizado»

Preguntado por la naturaleza de sus gestiones, el empresario ha explicado que realizaba una suerte de «asesoramiento personalizado» para la aerolínea, una expresión que ha llamado la atención del juez, quien ha apuntado que ese término podría resultar compatible con un posible delito de tráfico de influencias.

Julito Martínez ha insistido en que fue Zapatero quien le anticipó que el Gobierno iba a conceder el rescate a Plus Ultra, aunque ha evitado detallar con qué personas concretas se puso en contacto el expresidente para lograrlo. Él dice que no conoce a nadie en la SEPI por lo que los investigadores dan por hecho que Zapatero fue el verdadero autor del mensaje que luego él reenvía diciendo que la SEPI manda sus felicitaciones por la labor realizada.

Uno de los episodios más rocambolescos de la sesión ha sido el relativo a la comida en el restaurante Portonovo. El empresario ha comenzado contradiciendo a Zapatero -que no reconoció haber acudido a ese encuentro- y por un momento ha parecido dispuesto a dar más detalles, aunque finalmente ha optado por contenerse y no profundizar en lo allí tratado. Dice que la empresa no se llegó a materializar, que era un tema ajeno a Zapatero, esto es, la recuperación de unos fondos bloqueados de una empresa.

También ha sido preguntado por los sobres de dinero hallados en su casa con inscripciones en caracteres orientales, Julito Martínez ha dicho que no sabe bien si es chino. Además dice que los guardaba junto a los radiadores por falta de espacio, una respuesta que, según las fuentes consultadas, ha provocado gestos de sorpresa entre los abogados presentes en la sala.

El empresario ha reconocido además no saber con exactitud cuántas sociedades tiene a su nombre ni quién abona el alquiler de su vivienda en la calle Diego de León de Madrid.

Contacto con Delcy Rodríguez

Julito ha explicado que accedió en su día a la dirigente venezolana Delcy Rodríguez a través del propio Zapatero, aunque con el tiempo pasó a gestionar esa relación de forma autónoma para asuntos empresariales. En su entorno, según las fuentes jurídicas, a la vicepresidenta chavista la llamaban «la dama».

El declarante ha relatado también que las anotaciones encontradas en sus agendas, relativas a asuntos como un eventual cambio constitucional en Venezuela, respondían a dictados directos del ex presidente, sin que él mismo tuviera intervención en el fondo de esas cuestiones políticas.

El origen de la relación entre ambos se remonta, según ha explicado el propio empresario, a un encuentro facilitado por el empresario socialista Javier de Paz con motivo de la compraventa de una vivienda que se firmó ante notario en el Palacio de la Moncloa, en Madrid.

Nuevas diligencias

Al cierre de la sesión, la asociación HazteOir, personada como acusación popular en la causa, ha anunciado que solicitará nuevas diligencias a raíz de lo declarado este martes, entre ellas las testificales del ex secretario de Estado de Transportes Pedro Saura, el ex ministro José Luis Escrivá y la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La instrucción del caso continuará, según ha avanzado Calama, ya a partir de la segunda semana septiembre, cuando está previsto que declaren los responsables de Plus Ultra y de la SEPI en el momento del rescate. Hasta entonces, queda pendiente una pregunta que ni el juez ni la fiscal han logrado despejar del todo: si Julito Martínez ha decidido, como resumieron las fuentes consultadas, «intentar nadar y guardar la ropa».