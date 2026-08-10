Jerez combate la herencia socialista reduciendo a la mitad las «facturas en el cajón» y pagando 30 millones de deuda

El Ayuntamiento de Jerez de la Frontera ha reducido prácticamente a la mitad el volumen de facturas pendientes de aplicar al presupuesto desde 2022, al tiempo que ha abonado alrededor de 30 millones de euros de deuda al Ministerio de Hacienda desde junio de 2023. Así lo ha destacado el delegado de Economía, Hacienda y Financiación Pública, Francisco Delgado, quien ha realizado un balance de la evolución de las cuentas municipales durante la actual legislatura.

Delgado ha defendido que el Consistorio jerezano ha experimentado una evolución positiva de sus principales indicadores económicos, aunque ha reconocido que todavía queda un largo camino para alcanzar la normalización financiera de una administración que continúa condicionada por una deuda estructural que ronda los 1.300 millones de euros.

El responsable municipal ha señalado que, pese a esta situación, el Gobierno local está consiguiendo que la deuda no frene el crecimiento de la ciudad ni la promoción de nuevos proyectos. En este sentido, a los aproximadamente 30 millones de euros ya abonados al Ministerio de Hacienda se sumará un nuevo pago de 12 millones de euros previsto para octubre de 2026.

Uno de los principales indicadores utilizados por el Gobierno municipal para defender la mejora de las cuentas es la evolución de las liquidaciones presupuestarias. Según los datos aportados por Delgado, durante la actual legislatura se han generado cerca de 77 millones de euros de remanente positivo, después de años marcados por resultados negativos.

Estos recursos, dentro de las limitaciones que establecen las reglas fiscales, han permitido al Ayuntamiento afrontar parte de sus obligaciones financieras, reducir las facturas pendientes de pago, atender compromisos económicos y ejecutar actuaciones destinadas a mejorar los servicios públicos.

En 2024, además, el Ayuntamiento consiguió cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria y regla de gasto. Ese ejercicio se cerró con un superávit de 217.000 euros y un remanente de tesorería positivo de 22’5 millones de euros.

El avance de la liquidación correspondiente a 2025 apunta, según el Gobierno municipal, a que estos objetivos se habrían cumplido por segundo año consecutivo. En concreto, el gasto consolidado se situó unos 3’1 millones de euros por debajo del límite establecido.

Otro de los indicadores que ha experimentado una evolución destacada es el de las operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, conocidas habitualmente como OPA o ‘facturas en el cajón’. Su volumen alcanzaba los 53 millones de euros en 2022, durante el anterior Gobierno municipal socialista. En 2025 la cifra había descendido hasta los 34 millones y actualmente se sitúa en torno a los 29 millones de euros.

También ha mejorado el periodo medio de pago a proveedores. Actualmente, el Ayuntamiento sitúa este indicador en 34 días, mientras que en el caso de las empresas municipales alcanza los 42 días, unas cifras que, según Delgado, se encuentran alejadas de los niveles registrados antes de 2023.

A esta evolución se suma la incorporación de Jerez al nuevo mecanismo estatal de pago a proveedores aprobado por el Pleno municipal este año. La operación permitirá atender facturas aceptadas por empresas y autónomos por valor de 24’6 millones de euros.

Pese a los avances, Delgado ha admitido que la situación financiera municipal continúa siendo compleja. El Ayuntamiento seguirá necesitando durante años los mecanismos de financiación y los fondos de ordenación habilitados por el Ministerio de Hacienda debido al volumen de deuda acumulada.