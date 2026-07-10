Jerez lleva a Madrid los sabores que la han convertido en Capital Española de la Gastronomía

Jerez de la Frontera ha llevado hasta Madrid uno de sus mayores orgullos de este 2026: el título de Capital Española de la Gastronomía. La ciudad gaditana ha escogido la capital como punto de partida de una gira nacional con la que pretende mostrar que su propuesta culinaria va mucho más allá de sus reconocidos vinos y bodegas. El acto, respaldado por el Ayuntamiento de Jerez y la empresa Fundador, reunió a representantes institucionales, chefs, empresarios y figuras del sector hostelero para reivindicar una gastronomía que se presenta como motor económico, atractivo turístico y elemento esencial de la identidad cultural de la ciudad. Entre declaraciones institucionales, demostraciones culinarias y una firme apuesta por el producto local, el mensaje fue unánime: Jerez quiere consolidarse como uno de los grandes destinos gastronómicos del país.

Madrid, primer escaparate de la gastronomía jerezana

La presentación celebrada en Madrid congregó a más de un centenar de representantes del ámbito gastronómico, turístico y empresarial. La elección de la capital no fue casual, ya que constituye uno de los principales mercados emisores de visitantes hacia Jerez y un escaparate privilegiado para proyectar su oferta culinaria al resto del país. La iniciativa contó con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y de la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, además de representantes del sector hostelero y vitivinícola.

El encuentro sirvió para trasladar la esencia de una ciudad que ha convertido la gastronomía en una de sus principales cartas de presentación. Cocina, vino, cultura, tradición y patrimonio se combinaron en un acto que buscó despertar el interés de futuros visitantes y reforzar el posicionamiento de Jerez dentro del panorama gastronómico nacional.

La gastronomía, un motor para el desarrollo de la ciudad

Durante su intervención, la alcaldesa María José García-Pelayo defendió el papel estratégico que desempeña la gastronomía en el presente y el futuro de Jerez. «El Ayuntamiento continúa defendiendo el impulso de la gastronomía como producto estratégico para la ciudad de Jerez a través de una labor de promoción de importante calado para la industria hostelera y gastronómica», afirmó.

La regidora subrayó que la apuesta gastronómica trasciende el ámbito culinario y repercute directamente en la economía local. «Al poner en valor nuestra oferta gastronómica, buscamos fortalecer además el sentido de pertenencia, entidad cultural y convertir la gastronomía en un verdadero motor de generación de valor, empleo y desarrollo económico y sostenible», explicó, recordando además que la ciudad mantiene una evolución positiva en materia de empleo, con más de 5.000 puestos de trabajo creados durante los últimos tres años.

Esta estrategia de promoción no se limitará a Madrid. La presentación celebrada en la capital es la primera de una serie de acciones que continuarán en Barcelona y Santiago de Compostela con el objetivo de seguir difundiendo la denominada Marca Jerez por toda España.

Mucho más que vino: una experiencia completa

Si hay un elemento inseparable de la identidad de Jerez es su tradición bodeguera, pero el mensaje lanzado durante la presentación fue que la ciudad ofrece una experiencia mucho más amplia. La gastronomía aparece estrechamente vinculada al patrimonio cultural, al turismo, a las fiestas populares y a la riqueza histórica del municipio.

García-Pelayo recordó que la ciudad ya cuenta con importantes atractivos turísticos como el Gran Premio de España de Motociclismo, la Feria del Caballo o la Zambomba, y defendió que la cocina completa esa oferta. «La gastronomía ahonda más en esta consolidación y la reafirma al ser una de las principales motivaciones de los viajeros y visitantes, creando un ecosistema completo de vino, cocina, cultura, hostelería y territorio», aseguró.

En la misma línea, añadió que «el creciente interés de la demanda turística por este tipo de propuestas y el amplio potencial de desarrollo de nuestro enclave convierten a la gastronomía en un producto estratégico de primer nivel para la ciudad de Jerez». La alcaldesa quiso además lanzar una invitación directa al conjunto de los españoles: «Jerez está de moda y trabajamos para que lo siga siendo a partir de la Capitalidad de la Gastronomía» y «venimos a Madrid a invitar a todos los españoles y decirles que Jerez es su casa».

El respaldo de Madrid y del sector gastronómico

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, quiso mostrar su apoyo a la iniciativa con un discurso cargado de elogios hacia la ciudad andaluza. «Jerez nos alimenta el alma desde cualquiera de sus lugares: desde sus calles, callejuelas, palacios, bodegas, iglesias, conventos… o hablando con cualquiera de los jerezanos», señaló.

Además, definió la gastronomía jerezana como «una seña de identidad de nuestro país» y destacó el estrecho vínculo entre ambas ciudades al afirmar que «la gastronomía nos une a Jerez y a Madrid» y que «pocos maridajes hay en España como el que hay entre Madrid y Jerez».

La jornada también incluyó un showcooking del chef jerezano con estrella Michelin Israel Ramos, quien elaboró dos tapas tradicionales para los asistentes. Posteriormente, se ofreció un aperitivo acompañado por vinos de Torre de Macharnudo by Harveys y diferentes combinados elaborados con Fundador, reforzando el protagonismo del producto local.

Fundador refuerza su compromiso con la promoción de Jerez

La empresa Fundador desempeña un papel protagonista en la estrategia de promoción de la capitalidad gastronómica. Su implicación va más allá del patrocinio puntual del acto celebrado en Madrid y forma parte de un programa de colaboración que se desarrollará durante todo el año.

Ángel Piña, director general de Grupo Emperador International Brands, explicó que este apoyo responde al vínculo histórico de la compañía con la ciudad. «Como compañía con una larga tradición, profundamente arraigada a nuestra tierra, nuestros orígenes y la historia de Jerez, creemos firmemente en el valor de apoyar iniciativas que conectan a las personas y generan experiencias compartidas», afirmó.

El directivo añadió que «este patrocinio no es sólo una colaboración, sino una extensión natural de nuestro compromiso con el desarrollo local y con la puesta en valor de aquello que hace únicas a nuestras ciudades».

La compañía continuará impulsando diferentes iniciativas relacionadas con la Capital Española de la Gastronomía, apoyándose en sus bodegas, vinos, brandies, su centro de visitas y su restaurante Casa Fundador para seguir difundiendo la imagen de Jerez como destino gastronómico y enoturístico. Según destacaron durante la presentación, el objetivo es reforzar la proyección nacional e internacional de una ciudad en la que cocina, vino, cultura y tradición forman parte de una misma experiencia capaz de atraer cada vez a más visitantes.