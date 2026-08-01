El día en el que el tiempo dará un vuelco en España: Meteored advierte de la llegada inminente de aire fresco del norte

Meteored advierte de la llegada de aire fresco del norte, este día el tiempo dará un vuelco en España. De tal forma que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar de una manera diferente. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a sacar la chaqueta de entretiempo, con unas estaciones que cada vez tienen unos cambios más bruscos. Sobre todo, si tenemos en consideración lo que puede pasar en breve, con la mirada puesta a este cambio de tendencia que podría ser esencial que tengamos en cuenta.

Esas noches de agosto en las que ya se empieza a notar ese esperado descenso de las temperaturas que hace más fácil poder conciliar el sueño, acabará marcando una diferencia importante. Sobre todo, si descubrimos lo que está por llegar en unos días en los que cada detalle cuenta. Los expertos no dudan en darnos algunos ingredientes de una combinación que puede ser clave en estos días. Desde Meteored se advierte de la llegada de aire fresco del norte que puede dar un vuelco importante a las temperaturas en España.

Advierte Meteored de la llegada de aire fresco del norte

El aire fresco del norte llega a toda velocidad y lo hace de tal forma que nos sitúa en un punto de no retorno. Parecerá que cambiemos de estación de forma inesperada, sobre todo en unas noches que ya se van pareciendo más a las que serían habituales en esta época del año.

Lo que nos estará esperando es un cambio de tendencia que podría acabar siendo el que nos dará una cierta alegría, después de estas cuatro olas de calor, lo que necesitamos es descubrir que podemos empezar a ver luz al final del túnel y hacerlo de la mejor manera posible.

Llega una novedad destacada que los expertos de la AEMET, no dudan en marcar en el calendario y explicar, de tal manera que podremos empezar a ver llegar este cambio de forma inesperada y clara. Lo que nos estará esperando es algo que podría convertirse en una novedad esencial, en estos días en los que realmente todo cambiará.

Desde el norte nos llegará un aire mucho más frío que rebajará un termómetro que durante el mes de julio no ha dejado de subir y ahora parece que nos dará un pequeño respiro.

El día en el que el tiempo dará un vuelco en España

España se prepara para un día en el que verá un vuelco en el tiempo y lo hará de tal forma que nos acercará cada vez más a un otoño, que, en algunos puntos del país, puede parecer que llega antes. Los días, pero, sobre todo, las noches, van a cobrar un especial protagonismo.

Tal y como nos explican desde Meteored: «En este primer día de agosto acabará la cuarta ola de calor de este verano, que finalmente durará un día menos de lo previsto inicialmente. Junio y julio nos ha dejado en España temperaturas de récord, y aunque este mes comenzará aún con calor intenso, a largo plazo se intuyen posibles cambios más importantes en la circulación atmosférica. No obstante, no hace falta mirar tan lejos, porque en unas horas las tormentas volverán a ganar protagonismo en el este peninsular».

La previsión del tiempo no nos deja ninguna duda ante lo que nos estará esperando: «Los modelos mesoescalares señalan a que a partir de las 16 horas aproximadamente crecerán las nubes de tormenta más activas, que dejarán aguaceros localmente intensos en la Comunidad Valenciana (más probables en Valencia, interior de Castellón y extremo septentrional de Alicante), Pirineo catalán y sur de Tarragona. Algunos núcleos se formarán en Teruel, Albacete y Cuenca, saltando hacia las provincias vecinas. En todo caso, hablamos de chubascos dispersos, aunque localmente se pueden acumular más de 20 l/m² en menos de una hora. También en las sierras del este de Andalucía y en áreas montañosas de la Región de Murcia se formarán algunos pequeños núcleos, muy aislados y en principio de menor entidad. La actividad irá a menos durante la noche, como es habitual en este tipo de situaciones».

Estas tormentas ayudarán a bajar unas temperaturas que se han disparado por momentos en estos últimos días: «Atención a los fenómenos previstos por los modelos mesoescalares, destacando los vendavales y posibles reventones, con rachas que pueden alcanzar o superar los 80-90 km/h al paso de algunas de estas tormentas. Por otra parte, la actividad eléctrica será también localmente importante, en una jornada en la que el riesgo de incendio será muy alto o extremo en la mayor parte del tercio oriental de la Península. Tanto el Laboratorio Europeo de Tormentas Severas como el modelo muestran que hay cierta probabilidad de que las tormentas de esta tarde puedan generar granizo de más de 2 cm, especialmente en el Pirineo catalán, sur de Tarragona y la Comunidad Valenciana. En los próximos días la inestabilidad más acusada tenderá a desplazarse al norte y al Pirineo por el paso de una vaguada».