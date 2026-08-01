Cielo poco nuboso o despejado dominará en toda la provincia de Zaragoza, aunque por la tarde podrían aparecer algunos chubascos y tormentas en el sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas descenderán y las máximas se mantendrán elevadas. El viento soplará flojo de direcciones variables, intensificándose al final del día. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: calor intenso y cielo despejado

El cielo en Zaragoza se presenta hoy con un azul despejado que se despereza lento, permitiendo que los rayos del sol iluminen la jornada con cálidas sonrisas. Las temperaturas oscilarán entre los 20 grados por la mañana y alcanzarán hasta 39 grados en las horas picos de la tarde. Aunque la humedad se siente más ligera con un 25%, la sensación térmica podría superar los 38 grados, sugiriendo que el ambiente se tornará agobiante en pleno esplendor solar. No se espera la visita de la lluvia, dejando el escenario perfecto para disfrutar de actividades al aire libre.

Ya por la tarde, el viento soplará desde el sureste a una velocidad suave de unos 5 km/h, apenas susurrando entre los árboles y añadiendo un ligero frescor. Con la puesta del sol a las 21:21, los zaragozanos podrán disfrutar de un bello atardecer sin la preocupación de chaparrones, sumando así a la alegría de esta jornada estival. La noche será cálida, con temperaturas que no descenderán de los 27 grados, haciendo de la velada un momento ideal para compartir al aire libre.

Calatayud: cielo despejado con cambios inminentes

Las primeras horas del día traen consigo un aire fresco y un cielo que, aunque despejado, ya anticipa un cambio radical en el ambiente. A medida que el sol se alza en el horizonte de Calatayud, la brisa, procedente del noreste, comienza a hacerse notar, prometiendo un día lleno de contrastes.

Por la mañana, las temperaturas se mantienen agradables, con mínimas que rondan los 17°C, pero la tarde nos depara sorpresas: una probabilidad de lluvia del 35% y una sensación térmica que podría alcanzar los 37°C. El viento podría superar los 30 km/h, llevando nubes que traen consigo la posibilidad de chaparrones. Es recomendable salir con un paraguas a mano, ya que es un día donde la inestabilidad marcará el ritmo de las actividades.

Tarazona: cielo variable y posibilidad de llovizna

El tiempo en Tarazona se presenta estable, con un cielo que alternará entre algunas nubes y claros. Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 34 grados, creando un ambiente cálido, aunque en la tarde existe la posibilidad de alguna llovizna ligera. El viento, suave y del noreste, no superará los 10 km/h, lo que contribuirá a una jornada agradable.

Este es un día ideal para pasear por la ciudad, disfrutar de las terrazas o realizar actividades al aire libre. Con un ambiente tranquilo y temperaturas agradables, es una buena oportunidad para salir y disfrutar de la vida cotidiana.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET