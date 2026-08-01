Nuboso o cubierto por nubes bajas este 1 de agosto de 2026, Bilbao y buena parte de la provincia verán tendencia a poco nuboso por la tarde. Brumas matinales en las zonas altas y posibles lluvias débiles en el noroeste. Las temperaturas se mantendrán estables en el litoral y ascenderán en el interior. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo nublado y tarde soleada

El día en Bilbao se presenta con un cielo que se despereza lentamente, cubierto de nubes que parecen amenazar con dejar caer algunas gotas a lo largo de la mañana. Aunque la probabilidad de lluvias es notable, las primeras horas nos ofrecerán temperaturas frescas, con un termómetro rondando los 20 grados. El viento, soplando del noreste a una velocidad suave, aportará un ligero alivio, pero la sensación térmica podría llegar a elevarse hasta los 29 grados, especialmente en momentos en que el sol asome con más fuerza.

A primera hora de la tarde, el cielo se despejará notablemente, ofreciendo un respiro a quienes prefieran disfrutar de un tiempo más soleado. La tarde se espera tranquila y cálida, alcanzando temperaturas de hasta 26 grados sin indicios de lluvia. Con una caída de la humedad, el ambiente se sentirá más ligero y agradable al caer el sol, que nos despedirá en un bello atardecer a las 21:33, culminando un día que se presenta variado, entre la posibilidad de precipitaciones matutinas y la prometida calma hacia la noche.

Cielo nublado con chubascos intermitentes en Baracaldo

Las nubes grisáceas se arremolinan sobre Baracaldo, presagiando un día con altibajos en el tiempo. La mañana arranca con una temperatura fresca que ronda los 20 grados, mientras el aire se siente pesado por la alta humedad, anticipando chubascos intermitentes.

A medida que avance el día, las lluvias darán paso a una tarde más tranquila, aunque la sensación térmica se mantendrá en niveles agradables con un máximo de 28 grados. Sin embargo, el viento del noreste soplará con rachas de hasta 8 km/h, aportando una brisa que aliviará ligeramente la humedad. Se recomienda no olvidar el paraguas y estar preparado para cambios sorpresivos.

Guecho: mañana fresca con sol hacia la tarde

Hoy, Guecho amanecerá con una probabilidad de lluvia del 65%, especialmente en las primeras horas del día, cuando el cielo se presentará parcialmente nublado. La temperatura mínima será de 20°C, pero la sensación térmica podría alcanzar los 26°C, creando un ambiente algo pesado con una humedad relativa del 85%. A medida que avance la mañana, el viento del noreste soplará suavemente a 10 km/h, aportando algo de frescura a la jornada.

Con el paso de las horas, el cielo se despejará y la temperatura máxima podrá alcanzar los 26°C, resultando en una tarde agradable y soleada. A partir de la tarde-noche, no se espera lluvia, lo que nos permitirá disfrutar de las últimas horas de luz hasta la puesta del sol a las 21:34. En resumen, será un día que comenzará fresco y húmedo, pero irá mejorando hacia la tarde.

Santurce: cielos nublados y ambiente templado

El tiempo en Santurce muestra una jornada templada, con cielos parcialmente nublados, especialmente por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 19 y 27 grados y hay pequeñas probabilidades de lluvia en la primera parte del día, mientras que la tarde se mantendrá sin precipitaciones. El viento soplará de manera suave, lo que contribuirá a una sensación agradable en el ambiente.

Este es un día ideal para pasear por la ciudad o disfrutar de actividades al aire libre, ya que el clima se presenta propicio y relajado. Aprovecha para dar un paseo y disfrutar de lo que Santurce tiene para ofrecer en un ambiente tranquilo.

Nubes por la mañana y sol radiante por la tarde en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con nubes y una ligera probabilidad de lluvia, con temperaturas alrededor de los 19 grados y un ambiente algo fresco. A medida que avanza el día, se espera que las condiciones mejoren; aunque las temperaturas alcanzarán los 29 grados, el cielo se despejará notablemente, ofreciendo una tarde soleada y sin riesgo de lluvia. Es un buen momento para salir y disfrutar del buen tiempo, así que no olvides llevar ropa ligera y disfrutar del sol.