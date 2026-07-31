Abascal visitará Ceuta este domingo tras reunir a su equipo de emergencia: «Es una invasión»

Santiago Abascal visitará este domingo Ceuta tras interrumpir su agenda internacional y convocar a su equipo de emergencia en Madrid. Según ha podido saber OKDIARIO en primicia, el líder de Vox viajará a la ciudad autónoma al término de la semana para conocer de primera mano la situación que atraviesan las fronteras sur españolas, así como tener un contacto directo con los ciudadanos afectados por la grave crisis migratoria.

«Es una invasión», ha señalado Abascal este viernes, señalando al vecino fronterizo Marruecos y resaltando que el flujo de inmigrantes no se corresponde con una ola migratoria convencional, como ha apuntado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, justificando las más de 60.000 personas llegadas en solo tres días, en el monto total de ilegales desde que comenzó el año para desdecir a la primera ministro italiana, Giorgia Meloni, y su decisión de anular el Espacio Schengen con España.

Abascal ha decido así anular el viaje que tenía previsto a Colombia con el que concluía su gira internacional para acudir a la toma de posesión del presidente electo Abelardo de la Spriella, como adelantó este diario.

Abascal pide «militarizar» las fronteras

Para Vox es necesario «militarizar» las fronteras de Ceuta y Melilla, así como «convocar elecciones generales», señalando que el culpable del caos es Pedro Sánchez.

Según fuentes de Vox consultadas por OKDIARIO, el presidente de Vox viajó a Madrid este viernes para reunirse con su equipo para valorar la crisis de Ceuta. Entre las medidas adoptadas está la orden de eliminar todas las subvenciones a ONGs que colaboren o financien la inmigración ilegal de la ciudad autónoma, entre las que se podrían ver afectadas Cruz Roja, Accem y Cáritas.

Previamente a la visita de Abascal este domingo, la cúpula de Vox ha reforzado la presencia de varios portavoces nacionales, como Isabel Pérez Moñino –responsable de Agenda España, el viernes–, así como este sábado del policía nacional Samuel Vázquez –de Inmigración y Seguridad–, para acompañar al equipo regional y seguir en directo la crisis en la que está sumida la frontera sur.

Cabe recordar que Abascal fue declarado persona non grata de Ceuta por la Asamblea a petición de la islamista Fátima Ahmed –líder de Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía (MDyC)– y gracias a la abstención del PP. El popular Juan Antonio Vives consideró su postura como «responsable», después de que el líder de Vox tildara de «invasión» la llegada de más de 15.000 inmigrantes ilegales desde Marruecos en mayo de 2021, la crisis migratoria más grave hasta este jueves.

Unos hechos que han recordado a aquel episodio donde Abascal fue el único líder nacional de la oposición que viajó a Ceuta en dos ocasiones.

En una de ellas lo hizo desde Algeciras en ferry donde fue recibido por un Regimiento de Regulares con vítores y saludos castrenses, dando un discurso multitudinario en Ceuta. En la segunda ocasión, afines a la formación pro marroquí que lidera Hamed intentaron boicotear el acto político de Vox, saldándose con varios agentes heridos de la Policía Nacional, en los disturbios provocados por una turba que rechazaba las medidas de seguridad defendidas por Abascal para mantener las fronteras españolas libre de asaltantes, advirtiendo que «podría volver a suceder».