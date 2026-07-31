El Barça encuentra a su nueve en Birmingham: pierde en penaltis su primer amistoso con doblete de Abdelkarim

El Barcelona empató a dos ante el Birmingham en su primer amistoso oficial de esta pretemporada, pero lo perdió en la tanda de penaltis. La mejor noticia para Hansi Flick fue el doblete de Hamza Abdelkarim. El delantero egipcio le demostró a su entrenador que hay nueve en su figura para su proyecto. La peor noticia fue la triste participación de Adeyemi en los primeros 45 minutos. Fue la primera piedra de toque con muchísimos canteranos sobre el césped.

El Barcelona disputó su primer amistoso en Birmingham, en el que fue el debut de Adeyemi como jugador culé con un once repleto de canteranos. Hansi Flick alineó a Szczesny en portería, una defensa formada por Espart, Christensen (con el brazalete de capitán), Gerard Martín y Jofre Torrents, en el centro del campo jugaron Casadó, Bernal y Tunkara, y el ataque lo formaron el propio Adeyemi, Hamza Abdelkarim y el pequeño de los Kluivert.

Un partido con Jude Bellingham en la grada como espectador de lujo, ya que el madridista fue ex jugador de este Birmingham. El mejor jugador de la historia de este club inglés. El partido empezó con algo más de dominio del cuadro local, con un físico más dominante ante un Barça que se nota que está en el inicio de su pretemporada.

Se notó mucho que era el primer amistoso de este Barcelona y con un once que es imposible que veamos durante el año. Adeyemi era la cara que los culés querían ver. Pero su primera mitad fue muy tímida, sin ocasiones peligrosas y con una pérdida en el centro del campo que originó el primer gol del Birmingham.

Tras esa pérdida de balón de un Adeyemi muy flojo, el Birmingham hizo el 1-0 a los 31 minutos de juego. Centro perfecto de Cochrane al segundo palo, cabezazo impecable del delantero Priske y Szczesny no llegó a una pelota que no era complicada. El portero polaco se tiró a cámara lenta.

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No tardó mucho el Barcelona en empatar el duelo con un gol de penalti. Once minutos después (42′). Lo provocó Hamza Abdelkarim y él mismo lo marcó, anotando su primer gol con la camiseta del primer equipo culé. Era otra de las ilusiones de la afición culé. Un penaltito de esos que se suelen pitar en la Liga de Tebas, el colegiado picó y el delantero egipcio engañó al portero con un gran remate.

Antes del descanso, Szczesny se redimió de su gol encajado y se marcó una tremenda parada para salvar el segundo gol inglés. Evitó un cabezazo a bocajarro con una gran parada de reflejos.

🤩GOL DEL BARÇA! ⚽Abdelkarim transforma el penal!

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Solamente hizo cuatro cambios Hansi Flick al descanso. Y uno de los que se fueron al banquillo fue Adeyemi tras un debut muy malo. Estuvo desaparecido en banda derecha, creó cero ocasiones, estuvo tímido con pelota y una pérdida suya provocó el gol del Birmingham. También se fueron Kluivert, Tunkara y Gerard Martín. Entraron Roony, Alex González, Diarra y Álvaro Cortés.

El día de Hamza Abdelkarim

Fue el día de Hamza Abdelkarim. El delantero egipcio de 18 años ya está llamando la atención de Hansi Flick para hacerle ver que puede ser uno de los nueves que necesita el equipo. Marcó el empate en la primera parte y en la segunda mitad remontó el partido con su doblete particular.

En el minuto 60, y tras un disparo de Roony desde la frontal que despejó el portero del Birmingham, Hamza estuvo más rápido y listo que nadie para llegar antes a la pelota y anotar el 1-2. Un gran gol de delantero puro. Fue su gran día.

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Tras el gol, Flick se marcó un gran carrusel de cambios. Entraron: Fort, Toni Fernández, Pesquer, Goren, Yaakobishvili y Farinas. Se fueron: Christensen, Abdelkarim, Espart, Casadó, Szczesny y Jofre.

Tardó ocho minutos en empatar el partido de nuevo el Birmingham, aprovechando otro despiste de la defensa culé. Jhon Solís, ex del Girona, cazó una pelota dentro del área libre de marca y marcó a placer el 2-2. Y en el 72 pudo llegar el tercero con un remate tremendo de Cochrane que pegó en el travesaño de la portería azulgrana.

Pudo ganar el Barcelona en el último minuto, pero el portero del Birmingham lo evitó con una doble parada impresionante. Primero a Roony tras un disparo desde la frontal y posteriormente en el rechazo a Alex González. Pudo ganar cualquiera, pero finalmente empate a dos en el debut del Barça en esta pretemporada.

El resultado final se decidió en la tanda de penaltis y el Barcelona perdió 3-2. Farinas, Pesquer y Roony fallaron sus disparos. Amargo debut para el conjunto culé en esta pretemporada.