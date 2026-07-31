Iker Jiménez, «en shock» por la invasión de Ceuta: «¿Qué sentido tiene todo esto que estamos viviendo?»

Iker Jiménez y Carmen Porter han interrumpido sus vacaciones para presentar, este viernes 31 de julio, el especial Horizonte: crisis en la frontera en Cuatro, para abordar la avalancha de inmigrantes ilegales en Ceuta. El popular presentador de Mediaset ha comenzado el programa reflexionando sobre lo ocurrido y explicando cómo se enteró de todo lo que estaba ocurriendo. Jiménez, que se encontraba de viaje en Corea del Sur, ha comparado el civismo del país asiático con el comportamiento que se está viendo ahora mismo en Ceuta por parte de los inmigrantes.

«Son las 10 en punto y esto es Horizonte. Miren, si nos ven, sobre todo a mí, más espesos de lo normal, créanme que prácticamente hace unas horas hemos bajado de un vuelo de 15.000 kilómetros», ha empezado diciendo Iker Jiménez nada más arrancar el especial Horizonte: crisis en la frontera.

El presentador ha continuado contando cómo se enteró de esta crisis: «En el propio vuelo, mi querido amigo Ángel Gaitán me mostraba algunas imágenes. Yo pensaba que eran ficción o composición por IA. Una auténtica turba de personas entraba a Ceuta desde Marruecos. Evidentemente, a los 30 segundos sabíamos ya que eso era una certeza».

Iker ha reconocido que ha sido él el que ha querido ponerse ante las cámaras para informar de esta situación: nada más tomar tierra, hablé con esta querida cadena nuestra para decirles que creo que tendríamos que contar algunas cosas. Gracias a todo el equipo, gracias a la cadena por permitirlo y gracias a todos los colaboradores que son la entraña de Horizonte porque ha sido llamarles y, desde puntos muy diversos, desde situaciones muy complicadas, están aquí como nosotros. Y eso es un lujo. Espero que usted esté también ahí, porque usted pensará, ¿qué pasa?

Iker ha hecho una reflexión sobre la invasión en Ceuta y lo ha comparado con lo que ha visto de la cultura de Corea del Sur: «¿Qué ocurre? ¿Qué sentido tiene todo esto que estamos viviendo? Las perspectivas son muy diferentes. Miren, veníamos de Corea del Sur y de la frontera de Corea del Sur y de Corea del Norte. Y aunque sea brevemente, les diré que es un poco un shock. Cada nación tiene lo suyo, Europa tiene lo suyo, pero parecido a Japón, eso de dejar el móvil y que nadie lo toque. Lo hemos vivido. No es tan fácil equivocarnos en la propina a un taxista y que a la hora aparezca del otro punto de Seúl, 26 millones de habitantes, a las 2 de la mañana, devolverte la propina. El respeto por lo ajeno, el orden, el progreso. Contrastada con las imágenes de lo que estábamos viendo. En fin, los pueblos forjan su propio destino con las decisiones que toman».

Además, el presentador no quería dejar pasar esta ocasión para mandarles un mensaje a los ceutíes: «Les mandamos un abrazo a todos, estuvimos haciendo un programa en directo con la Cadena Ser y el cariño que nos proporcionaron fue atronador y queremos decirlo». El que recordaba que muchos de ellos han asegurado «tener miedo» al ver la ciudad colapsada.