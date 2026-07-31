Mahershala Ali ya no quiere saber nada del cancelado reboot de ‘Blade’: «Esas preguntas son para Marvel»

El UCM (Universo. Cinematográfico de Marvel) es posiblemente la franquicia más exitosa del séptimo arte. Durante más de una década, el equipo liderado por Kevin Feige ha dado una continuidad prolongada a decenas de personajes de las viñetas, incorporando poco a poco nuevos superhéroes y villanos. En la reciente Comic-Con de San Diego, por ejemplo, la Casa de las Ideas anunció la incorporación de Ryan Gosling como Ghost Rider y a David Jonnson como el próximo protagonista de Black Panther 3. Sin embargo, el extenso conglomerado de cintas y series no está exento de producciones que se quedan en el camino. Ahora a ese cementerio de adaptaciones se acaba de unir el reboot de Blade. Un título que el estudio ha dejado morir junto al que iba a ser su próximo protagonista, Mahershala Ali.

Hace escasas horas, el actor Yahya Abdul-Mateen II confirmó la cancelación de la serie Wonder Man. A pesar del éxito de crítica y público y del Emmy con el que habían nominado a su protagonista, Marvel ha decidido prescindir de seguir produciendo su refrescante aportación al manido género. Al reinicio de Blade por su parte, tampoco le ha servido de nada tener atado al dos veces ganador del Oscar por Moonlight (2016) y Green Book (2018). Tras siete años de desarrollo y después de que el propio Feige definiese como un auténtico fracaso el no haber podido sacar adelante el proyecto, Ali ha salido a la palestra para echarle la culpa abiertamente a la major californiana y cerrar una etapa profesional de la que ya no tiene demasiadas ganas de hablar.

El reboot de ‘Blade’: un desastre desde el principio

Cuando se anunció por primera vez en la San Diego Comic-Con de 2019, la expectación era máxima. Desgraciadamente, Blade nunca llegó a iniciar su rodaje por varios problemas relacionados con su preproducción.

Para empezar, el filme pasó por tres directores y una cantidad absurda de guionistas de prestigio, llegando por último a las manos del escritor Eric Pearson (un habitual de Marvel), quien tuvo una última intentona de salvar el reinicio. No obstante, ninguno de los libretos contentó a la marca, con los reportes de unos borradores terriblemente débiles. Las huelgas de Hollywood y los cambios de estrategia de Disney en la planificación de contenidos terminaron sepultando el renacer del cazavampiros creado por Gene Colan y Marv Wolfman.

Mahershala Ali, muy crítico con el estudio: «Marvel no quiso hacerla»

En su última entrevista con GQ, el actor estadounidense se ha quedado a gusto criticando al estudio:

«Me tenían bajo contrato, tienen miles de millones de dólares; si hubieran querido hacer la película, la habríamos hecho. Así que no vamos a hacer la película».

Tras ello, Ali terminó asegurando que a partir de ahora no va a hablar más del tema y que todas esas preguntas le corresponden al sello superheroico. «Estoy listo para dejar atrás las preguntas sobre Blade. Ellos no quisieron hacerla, así que ellos deberían responder por qué».

Por fortuna para Ali, su trabajo físico no fue en balde y, según cuenta en la misma charla con el medio, sus habilidades y entrenamiento con la espada se verán reflejadas en su próximo proyecto para Amazon MGM, Your Mother Your Mother Your Mother. Un thriller de acción que escribe y dirige Bassam Tariq, el primer director que abandonó el proyecto de Blade.