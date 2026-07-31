Paula Echevarría, envuelta en lágrimas, da el último adiós a su padre en Candás arropada por Miguel Torres, Daniela y su familia

Paula Echevarría atraviesa uno de los días más difíciles de su vida. La actriz ha perdido a su padre, Luis Echevarría, fallecido a los 76 años. Siempre alejado del foco mediático, fue uno de los grandes apoyos de la protagonista de Velvet y uno de sus mayores admiradores, una complicidad que ella nunca escondió. Tras la capilla ardiente, celebrada en el tanatorio de Candás, la familia se ha trasladado hasta la parroquia de San Félix, en la misma localidad asturiana, para darle el último adiós. Arropada por su madre, su pareja, Miguel Torres, y el resto de sus familiares, la intérprete ha despedido a quien fue uno de los grandes pilares de su vida.

Alrededor de las cinco de la tarde, la familia llegaba visiblemente abatida al templo para participar en el funeral. Paula Echevarría estuvo acompañada en todo momento por su madre y por su hermano, Luis Manuel, mientras que Miguel Torres volvió a convertirse en uno de sus principales apoyos durante una jornada marcada por la emoción. El exfutbolista, además, fue uno de los encargados de portar el féretro de su suegro, un gesto que refleja la estrecha relación que mantenían.

Durante la mañana, las cámaras captaban a la actriz en el tanatorio con motivo de la despedida de su padre. A su llegada, las emociones afloraron y se pudo ver a una Paula Echevarría profundamente afectada por la pérdida. En todo momento permaneció junto a su madre y a su hermano, encontrando en ellos el refugio necesario para afrontar una de las jornadas más dolorosas de su vida.

Junto a ella también estuvo su hija mayor, Daniela, fruto de su matrimonio con David Bustamante. La joven acompañó a su madre en este difícil momento y se mostró visiblemente emocionada, sin poder contener las lágrimas durante la despedida de su abuelo.

La estrecha relación entre Paula Echevarría y su padre quedó reflejada en numerosas ocasiones a través de sus redes sociales. Con motivo del Día del Padre, la actriz le dedicó un emotivo mensaje que hoy adquiere un significado aún más especial: «A ti, papá, por enseñarme tanto, cuidarme tanto, darme tanto amor… Si creo que soy capaz de todo es porque tú me lo has hecho ver así… Mi mayor admirador… y al que más admiro. Te quiero».

Además del cariño de familiares y amigos, decenas de vecinos de Candás quisieron acercarse para despedir a Luis Echevarría y arropar a la familia en un momento especialmente delicado. Un último adiós marcado por la emoción para un hombre que, aunque siempre eligió mantenerse lejos de los focos, fue una figura imprescindible en la vida de la actriz.