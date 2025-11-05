Paula Echevarría desvela su peor experiencia en un avión: «Escribí un mensaje de despedida»

El pasado martes 4 de noviembre, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de una nueva entrega de El Hormiguero presentada por Pablo Motos. De esta manera, fueron testigos de cómo Paula Echevarría y William Levy se pasaron por el plató para presentar Camino a Arcadia, la nueva serie que ambos protagonizan y que se estrenará el próximo lunes 10 de noviembre en SkyShowtime, reconocida plataforma de streaming. Durante la entrevista con Pablo Motos, los actores decidieron compartir muchos detalles sobre este proyecto, pero también dieron a conocer alguna que otra anécdota que tiene estrecha vinculación con las grabaciones de esta serie. De hecho, hubo una que generó muchísimo miedo en la también creadora de contenido en redes sociales. Todo comenzó cuando el de Requena quiso iniciar esta conversación de una manera muy concreta: «Imagino que has ido y vuelto muchas veces a Canarias en el rodaje, tuviste muchos vuelos».

Acto seguido, el presentador de El Hormiguero fue mucho más allá: «Me han contado que hubo uno en el que pasaste mucho miedito». Fue entonces cuando Paula Echevarría quiso dirigirse a su compañero de reparto en Camino a Arcadia: «Bueno, ¿tú te acuerdas que llegué al rodaje y me contaste que te encontraste al piloto de otra compañía que decía que había llegado…?». Lejos de que todo quede ahí, la modelo fue más allá a la hora de dar a conocer esta anécdota: «A ver, en Canarias hay viento siempre, el aeropuerto no es que sea enorme… Pero es que fue justo el mismo fin de semana que sucedió la DANA en Valencia», explicó. Por si fuera poco, quiso dar muchos más detalles sobre esta historia: «Ese día estaba volando y la tormenta que pillé… llegué a mandar, bueno, no lo llegué a mandar, pero tenía escrito un mensaje de despedida», reconoció a los espectadores de El Hormiguero.

Una experiencia que le marcó para siempre, puesto que no lo pasó realmente bien, ni mucho menos: «Pasé bastante miedo, hubo muchos gritos en el avión, la gente rezando…», recordó. Por si fuera poco, no dudó un solo segundo en añadir algo más: «El mensaje lo tenía preparado por si en algún momento tenía que darle a enviar», aseguró la asturiana.

Como era de esperar, Pablo Motos quería saber muchos más detalles sobre ese mensaje: «¿Qué ponía?». Trancas, una de las hormigas del programa que se emite de lunes a jueves en Antena 3, tiró de ese humor que tanto le caracteriza para hacer el siguiente comentario: «Os odio a todos, por fin me voy de este mundo».

Acto seguido, Paula Echevarría respondió a la pregunta del presentador de El Hormiguero: «No recuerdo muy bien lo que ponía porque lo borré inmediatamente. La cosa se tranquilizó y se arregló, el piloto fue un héroe que pudo hacerlo bien». Y añadió: «Pero era bonito, emotivo, aunque de repente me vi escribiendo y diciendo ‘¿cómo, aquí, en serio?’», explicó. Sin duda, se ha convertido en una de las anécdotas a destacar respecto a Camino a Arcadia.