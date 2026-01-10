Jagoba Arrasate: «Vamos a necesitar a once guerreros»

«Vamos a necesitar a once guerreros», ha dejado claro Jagoba Arrasate, entrenador del Mallorca, en la rueda de prensa previa al choque de este domingo ante el Rayo en Vallecas. «Sabemos a dónde vamos y lo que nos jugamos», ha agregado, para dejar luego claro que «el Rayo es un equipo que no te da un respiro. Son los que más corren de la Liga». El Mallorca no podrá contar con el capitán Raíllo, con luxación de clavícula, ni con el aragonés Morlanes, con problemas musculares.

El entrenador bermellón insistió en la necesidad de un cambio de actitud inmediato: “Quiero ver un equipo más valiente e incómodo para el rival”. Reconoció que frente al Girona el Mallorca estuvo “a merced” del contrario en varios tramos y pidió “más determinación” para estar más cerca del resultado. “Hemos hablado con la plantilla, hemos tenido toda la semana para trabajar y reflexionar. Venimos de una derrota muy dura, pero tenemos otra oportunidad que debemos aprovechar”, explicó.

Uno de los mensajes más contundentes fue su llamado a la épica para competir en Vallecas: “Necesitamos once guerreros para sacar un buen resultado”. Arrasate calificó al Rayo como “el equipo que más corre de la liga”, un rival que “aprieta, exige físicamente y no da respiro”. Subrayó que el Mallorca debe estar “en la misma frecuencia” que los madrileños si quiere puntuar en un estadio siempre complicado.

También abordó las bajas sensibles que sufre el equipo, las del capitán Antonio Raíllo y de Manu Morlanes. “Perder al capitán es perder algo más allá de lo futbolístico, pero confío plenamente en David López y Marash Kumbulla. Están preparados y esperando esa oportunidad”, afirmó con confianza en sus recambios.

Arrasate cerró mirando al objetivo global: acabar la primera vuelta sumando más puntos y demostrar que el equipo puede revertir la dinámica negativa. “Sabemos adónde vamos y lo que nos jugamos. Con trabajo y actitud espero que lleguen mejores resultados”, concluyó.