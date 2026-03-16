Giro en la vida de David Bisbal tras un mes de la muerte de su padre: «Consciente y acompañado»

La vida de David Bisbal atraviesa un momento de transición marcado por la pérdida de su padre y el regreso paulatino a la actividad pública. Más de un mes después del fallecimiento de José Bisbal Carrillo, una figura histórica del boxeo almeriense, el cantante ha reaparecido ante los medios con un semblante sereno y con la intención de retomar progresivamente sus compromisos profesionales.

El artista perdió a su padre el pasado 10 de febrero, tras varios años en los que la salud del boxeador estuvo marcada por el avance del alzhéimer. Desde entonces, el intérprete había mantenido un perfil bajo, centrado en el ámbito familiar y alejado de los focos. Su reciente aparición pública supone el primer paso de vuelta a su rutina laboral tras un periodo de duelo que ha vivido con discreción.

La vida de Bisbal da un giro

La reaparición de David Bisbal se produjo durante un acto vinculado a una campaña promocional de una bebida energética perteneciente al grupo Mahou. Allí, el cantante se encontró con una conocida agencia y le preguntaron por su estado de ánimo en un momento todavía reciente tras la pérdida de su padre.

Bisbal respondió con serenidad y sin ocultar que se encuentra en un proceso de recuperación emocional. «Bien, bien, todo bien. Ya empezando a trabajar y preparando todo. Ya todo muy bien y muy consciente y muy acompañado, gracias a Dios», señaló ante los medios, en una breve declaración que reflejó su disposición a retomar su actividad profesional sin perder de vista el proceso personal que atraviesa.

El cantante aprovechó también ese encuentro con la prensa para agradecer las numerosas muestras de apoyo recibidas desde que se conoció la noticia del fallecimiento de su padre. Según explicó, el respaldo ha llegado desde ámbitos muy diversos, incluidos seguidores, amigos, medios de comunicación y también representantes del mundo del boxeo.

Entre quienes han trasladado sus condolencias se encuentra la federación de boxeo vinculada a la trayectoria deportiva de su padre, un gesto que el artista quiso agradecer públicamente antes de despedirse con un mensaje afectuoso dirigido a quienes han estado pendientes de la familia en estas semanas.

La pérdida de José Bisbal

La figura de José Bisbal Carrillo ocupa un lugar destacado en la historia del deporte en Almería. Fue el primer boxeador de la provincia en proclamarse campeón de España, un logro que lo convirtió en un referente en el ámbito pugilístico de su generación.

El día de su fallecimiento, David Bisbal quiso despedirse de su padre con un mensaje cargado de emoción publicado en sus redes sociales. En ese texto, el cantante expresó el profundo vínculo que los unía y la huella que deja su figura en la familia.

El apoyo de Rosanna Zanetti

Durante este tiempo de duelo, el cantante ha contado con el respaldo cercano de su entorno más íntimo, especialmente de su esposa, la modelo venezolana Rosanna Zanetti. La pareja, que forma una familia consolidada, ha afrontado juntos este momento delicado marcado por la enfermedad y la pérdida.

Zanetti habló recientemente sobre esta etapa durante su asistencia a la gala de los Premios Goya 2026, celebrada el pasado 28 de febrero. Reconoció que, aunque la familia era consciente del deterioro progresivo de la salud de José Bisbal, la despedida no deja de ser dolorosa.

«A pesar de que es algo que ves venir con el paso de los años, siempre es duro, muy triste», explicó. No obstante, también subrayó el consuelo que siente la familia al saber que pudieron acompañarlo hasta el final.

Según relató, durante los últimos años todos estuvieron muy presentes en la vida del boxeador, brindándole atención y afecto hasta sus últimos momentos. «Le hemos dado todo: amor, cariño y acompañamiento hasta su último aliento», afirmó, señalando que esa cercanía ha aportado cierta tranquilidad a la familia.

Un momento muy complicado

En los últimos años, la vida de José Bisbal estuvo marcada por el alzhéimer, una enfermedad neurodegenerativa que afecta progresivamente a la memoria y a las capacidades cognitivas. El propio cantante habló en varias ocasiones de la dureza que supuso para él y para su familia convivir con ese proceso.

Con el avance de la enfermedad, el boxeador pasó a residir en un centro especializado donde recibía atención permanente. Desde allí continuó recibiendo visitas frecuentes de su familia, que mantuvo siempre el contacto y el apoyo emocional.

David Bisbal llegó a compartir públicamente algunos de los momentos más difíciles de esta etapa, explicando que una de las situaciones más dolorosas fue comprobar cómo su padre dejaba de reconocer a sus seres queridos. A ello se sumaba el hecho de que tampoco recordaba los logros deportivos que habían marcado su juventud.

Pese a esa pérdida de memoria progresiva, el cantante mantuvo siempre una relación muy cercana con él, realizando visitas constantes y procurando acompañarlo en todo momento.