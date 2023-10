El pasado 18 de octubre, Movistar Plus+ estrenó el documental Bisbal, en el que el artista almeriense David Bisbal habla de sus 20 años de trayectoria profesional. A su vez, también ha querido profundizar en ese ámbito personal, algo más desconocido para el resto del mundo. Tanto es así que hay un vídeo en concreto que ha conseguido emocionar a miles de personas.

Se trata de unas imágenes en las que David Bisbal aparece con su padre, Pepe, que en la actualidad padece una enfermedad muy dura como es el Alzheimer. De esta forma, David quiso empezar la conversación con su padre: «Me han contado que fuiste boxeador. Y de los buenos». Acto seguido, añadió: «Mi padre, el mío, también fue boxeador». «¿Qué nombre tenía?», preguntó Pepe, a lo que el artista respondió: «Mi padre se llama José Bisbal Carrillo». «Ese soy yo», añadió el padre del cantante.

«Claro, sí ese eres tú. Es que tú eres mi padre, y yo soy David. ¿Es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, ya tengo barba blanca y todo», preguntó el que fuera participante de la primera edición de Operación Triunfo. «Fuiste boxeador de Granada. ¿No? ¿De dónde?», preguntó el cantante, pero Pepe no tardó en responder: «No, de Almería».

David Bisbal nos conmueve con una escena llena de amor junto a su padre, afectado por el Alzheimer desde hace varios años. Un emocionante momento en el documental que repasa sus veinte años de carrera, disponible en Movistar Plus+.

«Sé que no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, y eso es lo importante», añadió David Bisbal. Acto seguido, el protagonista del documental de Movistar Plus+ quiso acariciar la cara de su padre, antes de interpretar una canción que les ha unido y les unirá para siempre.

Estamos hablando, cómo no, de Almería tierra noble. David Bisbal contó con un compañero de lujo para interpretar este tema, puesto que Pepe entonaba alguna que otra estrofa de la canción. Es evidente que, aunque la memoria empiece a fallar, la música tiene algo que siempre logra conectar a las personas prácticamente al instante. ¡Un instante emotivo a la par que mágico, sin lugar a dudas!