David Bisbal, sobre su documental: «Prefiero el éxito personal antes que mil premios musicales»

El próximo mes de octubre verá la luz Bisbal, el documental de David Bisbal para Movistar +, que ha dirigido por el experimentado Alexis Morante. Un proyecto que llega en el momento en el que el cantante cumple 20 años de carrera y que mostrará una parte del artista mucho más cercana y natural.

Con el mar y el desierto de fondo, David Bisbal contará su propia historia en los días previos al concierto con el que celebró 20 años de carrera en su Almería natal. Un proyecto rodado en el último año, que sus fans esperan con mucha emoción.

El artista almeriense se dejó ver esta semana en el FesTVal de Vitoria, donde presentó Bisbal, su documental original de Movistar. En un encuentro con los medios allí presentes, se sinceró sobre este proyecto, en el que echa la vista atrás para recordar quién es y de dónde viene.

💥 Aquí tenéis, en primicia, un adelanto exclusivo con los 3 primeros minutos de #Bisbal, la película documental de @davidbisbal. 🗓️ Estreno el 17 de octubre en Movistar Plus+.

Durante la presentación del documental, David Bisbal explicó que: «desde la debilidad se pueden contar cosas maravillosas. Los momentos de más dificultad los he sobrellevado gracias a que no he sido la persona que quería sufrir en soledad. Los grandes consejeros han sido mis grandes amigos, gracias a ellos, los momentos de más debilidad han resultado mucho más fáciles

El director Alexis Morante, explicó que el artista al principio era un poco reacio a hacer el dopcumenal finalmente accedió a hacerlo. «Era la historia de su vida contada desde un punto de vista que nunca se había hecho. Necesitaba que nos dejara entrar en su vida para ver cómo se organiza el concierto, pero también para ver dónde esta la historia».