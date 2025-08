El hostal con un brote de tuberculosis entre inmigrantes siguió ofreciendo camas a turistas

El albergue Be Zaragoza Hostel siguió ofreciendo camas a turistas pese a que en el establecimiento se produjo un brote de tuberculosis. Esta problemática destapada por OKDIARIO pone de nuevo el foco en la polémica situación que suscita que algunos establecimientos mantengan un convenio para alojar inmigrantes ilegales llegados desde Canarias al mismo tiempo que ofertan sus servicios turísticos a ciudadanos, a los que no se les avisa de esta situación y los cuales además deben cumplir el nuevo riguroso registro de viajeros.

Be Zaragoza Hostel –conocido antiguamente como La Posada del Comendador–, el albergue que fue epicentro hace un mes de un brote de tuberculosis entre inmigrantes en el que fueron afectados varios trabajadores de la ONG que gestiona labores humanitarias, siguió manteniendo su actividad turística, tal y como ha confirmado el propio establecimiento a OKDIARIO.

Según reconocen desde el establecimiento, no se interrumpió la oferta de camas para turistas y explican que se les ofreció desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón la realización de pruebas voluntarias.

Desde el hostal insisten en que los turistas se hospedan en una planta distinta al lugar donde se desató el brote, ya que las personas refugiadas que gestiona Cruz Roja están en plantas distintas y «apenas tienen contacto entre ellos».

Pese a ello, turistas que se han hospedado expresan que desconocían, en el momento en que reservaron, que el establecimiento mantenía un convenio con una ONG para alojar a inmigrantes irregulares. Un malestar que se puede leer en las reseñas de huéspedes en Booking. Incluso una turista italiana cuenta en su comentario que llegó a «sentir miedo como mujer».

«Pensé que era hotel dormitorio, pero parecía un albergue para inmigrantes. Había muchas camas en la habitación de la esquina, y yo era la única allí. El olor a tabaco impregnaba la habitación. Podía oír a inmigrantes hablando en el balcón justo al lado de mi habitación hasta las 3 de la madrugada, y la habitación era de cristal y la ventana parecía a punto de romperse. Tenía miedo porque era mujer. No había cortinas en la cama. No comprobé si el hotel era un albergue para inmigrantes, así que no puedo asegurarlo, pero me lo pareció, ya que había otras reseñas. No es que el albergue sea malo, pero si lo es, me gustaría que se indicara así», explica en su comentario del 8 de julio.

18 personas con tratamiento por tuberculosis

En relación al brote detectado en este hostal, la dirección general de Salud Pública explica a OKDIARIO que se hicieron pruebas alrededor de 100 personas, de los que han resultado 8 casos confirmados. En total, son 18 personas a las que se les ha prescrito un tratamiento preventivo de la enfermedad, entre las que se encuentran varios trabajadores de Cruz Roja.

Los propios trabajadores afectados por esta enfermedad infecciosa reconocen que «no eran conscientes a lo que se exponían», al tiempo que asumen que «forma parte de su trabajo», destacando que «no es un problema sólo de Cruz Roja o de este hostal, dado que afecta de manera especial a las personas en exclusión social».

Desde Salud Pública del Gobierno de Aragón, su directora general, Nuria Gayán, explica que «el perfil de las personas que padecen tuberculosis corresponde la mayoría de las veces con un problema de pobreza y de exclusión social. Es una condición más importante que otras como la raza, de sexo o de edad, porque está vinculada con el hacinamiento con las infraviviendas, es decir, con las malas condiciones de vida».

¿Qué es la tuberculosis?

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por el bacilo tuberculoso, una bacteria que suele afectar a los pulmones y se transmite por el aire cuando una persona enferma tose, estornuda o escupe. La Organización Mundial de la Salud (OMS) advierte que las afecciones que pueden aumentar el riesgo de tuberculosis son la diabetes o un sistema debilitado.

Según los últimos estudios relacionados con la enfermedad, en Europa se ha experimentado un repunte de contagios por tuberculosis. En el caso de Aragón, en lo que va de año se han detectado 89 casos, la mayoría en Zaragoza, de los cuales 17 son brotes, es decir, que afectan a varias personas a la vez.

Para la directora general de Salud Pública en Aragón «no tiene sentido que se cree una alarma social temiendo una epidemia de tuberculosis dado que las estadísticas indican que la tasa de afectados es de 9,1 por cada 100.000 personas».

Desde hace más de un año y medio, Be Zaragoza Hostel es uno de los establecimientos que tienen concertadas aproximadamente unas 100 plazas con Cruz Roja, la entidad encargada de dar cobertura a los inmigrantes irregulares llegados desde Canarias. En este caso, según ha podido saber OKDIARIO, la mayoría son varones jóvenes provenientes de Mali, un país donde la tuberculosis es una de las principales causas de muerte del país.

De hecho, Gayán señaló en una entrevista a OKDIARIO que para detectar y controlar la enfermedad «se necesita la colaboración de las ONGs que trabajan con estas personas de exclusión, así como de los servicios sociales, puesto que además es más difícil conocer los contactos que ha tenido con otras personas».