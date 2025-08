Mario Picazo avisa de que quedan horas para la peor ola de calor del verano: «Podríamos rozar los…»

La peor ola de calor del verano ya es una realidad, Mario Picazo avisa de que quedan horas para lo que está a punto de pasar. Es momento de estar muy pendientes de una serie de detalles que pueden ser claves y que quizás hasta ahora no habíamos tenido en consideración. Estaremos muy pendientes de un cambio que puede acabar siendo el que marque, un inicio de vacaciones, que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener.

Este experto en el tiempo, Mario Picazo, no duda en lanzar una advertencia que puede cambiarlo todo. Tendremos que estar muy pendientes de un tiempo que, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar por una serie de explicaciones que pueden ser los que marcarán estos días. Hasta el momento no sabíamos lo que podríamos tener en estos días que no debemos tener en cuenta. En verano hace calor y eso es algo contra lo que no podemos luchar, pero hay que ver qué es lo que nos está esperando en estos días que tenemos por delante.

La peor ola de calor del verano ya está aquí

Estábamos pendientes de un final del verano que puede acabar siendo el que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener. Estamos viendo llegar un cambio de tendencia que puede convertirse en nuestra peor pesadilla.

Para aquellos que esperan para vivir unos días de verano no tan intensos, con unas temperaturas por encima de lo que sería habitual en esta época del año, lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que puede ser esencial en estas próximas jornadas.

Es hora de dejar salir una serie de detalles que pueden convertirse en un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días que hasta la fecha no hubiéramos tenido en cuenta. El tiempo será uno de los grandes protagonistas de estos días.

El experto Mario Picazo, no duda en lanzar una seria advertencia para que todo el mundo esté pendiente de unos mapas del tiempo que parece que nos darán más de una sorpresa. En especial con unos valores que ya serán uno de los más altos de los últimos tiempos. Es hora de conocer cómo será la peor ola de calor de la temporada.

Mario Picazo avisa que podríamos rozar los 40º

Las temperaturas irán aumentando a medida que avancemos en un mes de agosto en el que todo puede ser posible. Nos enfrentamos a un marcado cambio que puede convertirse en uno de los peores de la temporada, con la mirada puesta en unas semanas de vacaciones en las que todo es posible.

Tal y como nos explica Mario Picazo en su blog de El Tiempo: «Después de una segunda quincena de julio con temperaturas más próximas a la media, agosto llega para recordarnos que el verano sigue presente y que, como es habitual año tras año, vamos a notar los extremos del calor. Es cierto que estamos en plena canícula, el periodo más caluroso del año, pero las temperaturas, tanto diurnas como nocturnas, siguen estando en muchas zonas muy por encima de la media de referencia. Se retira el aire frío y llega una dorsal a nuestro país. El protagonista del arranque del mes de agosto va a ser el calor. Irá aumentando día a día, pero ya el fin de semana vamos a sumar grados en muchos termómetros de España. El calor más intenso lo van a experimentar en las vegas del Guadalquivir y del Guadiana, donde el mercurio, ya el sábado, se acercará a esos 40ºC que no se habían registrado desde hace días».

No llegará sólo este cambio de temperaturas: «Las precipitaciones estos días no van a ser especialmente frecuentes, aunque no hay que descartar que puntualmente se formen tormentas fuertes. Aparte de las lluvias que puedan caer en las costas del tercio norte peninsular entre este jueves y el domingo, lo más destacable van a ser las tormentas que se pueden formar en zonas del este peninsular este jueves, pero sobre todo el viernes por la tarde y noche. Las comunidades más afectadas por esas tormentas el viernes serán Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid, el este de Andalucía, el sur de Aragón y el sudeste de Castilla y León. En esas zonas, las acumulaciones pueden ser de 15 milímetros o puntualmente más en solo una hora, además del granizo y las rachas de viento localmente intensas».

Lo que nos espera puede ser terrible, superando incluso los 45º: «Tras el frescor de las últimas noches, vuelven las noches tropicales a muchas capitales del sur y de las islas. En algunos casos, como los de Valencia, Castellón y Palma, las noches van a ser casi ecuatoriales. El domingo subiremos algo más el termostato, con máximas ya por encima de los 40ºC en zonas del valle del Guadalquivir. El calor también se empezará a notar en zonas de la meseta norte, aunque con temperaturas más llevaderas durante la noche. El calor y la sensación de bochorno serán la nota dominante en toda la vertiente mediterránea, aunque en algunas zonas las refrescantes brisas serán un alivio. Calor en aumento a partir del domingo en Canarias, donde el mercurio puede superar los 30ºC, sobre todo en zonas de medianías».