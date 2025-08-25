La asesora de Begoña daba su móvil de Moncloa para que las empresas de la cátedra contactasen con ella

Cristina Álvarez, la asesora de Presidencia del Gobierno que ejerce como secretaria personal de Begoña Gómez en sus actividades privadas, empleaba su móvil oficial de La Moncloa en las comunicaciones que mantenía con las empresas asociadas a la cátedra dirigida por Gómez en la Complutense.

De acuerdo a los correos electrónicos incorporados al sumario del conocido como caso Begoña, la asistente contactaba con las empresas colaboradoras para informarles sobre la cátedra, incluyendo en estos mails el número de teléfono del que disponía como directora de Programas de la Presidencia.

Precisamente, el juez Juan Carlos Peinado, que investiga el caso de la esposa del presidente del Gobierno, ordenó en julio como nueva diligencia que se recabe el tráfico de las llamadas de la asesora, para detectar si estuvo en contacto con los patrocinadores de la cátedra. Así, ha solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que recopile todas las llamadas vinculadas con la OMT, Indra, Google Spain, Fundación Manpower, Arsys Internet, Telefónica, Fundación La Caixa, Reale, «o cualquier otra entidad mercantil que patrocinara los másters o cátedras» en las que participó la mujer de Pedro Sánchez. Igualmente, el magistrado también ha requerido «las llamadas enviadas o recibidas a teléfonos vinculados con la Universidad Complutense de Madrid y su personal» y a los números vinculados con el empresario Juan Carlos Barrabésy sus distintas empresas.

Hace unas semanas, Moncloa remitió al juez las «líneas de telefonía asignadas» a Cristina Álvarez, que ya constan también en poder de la UCO para rastrear el tráfico de llamadas.

En los correos en los que Álvarez contacta con las empresas asociadas a la cátedra pone a disposición de las mismas uno de los números que le fueron asignados para sus labores en la Presidencia del Gobierno, por tanto, a cargo del erario público.

Imputación

Begoña Gómez ha sumado esta semana su quinta imputación -la malversación- por la contratación de esta asesora por parte de Presidencia del Gobierno. La mujer del jefe del Ejecutivo está citada a declarar el próximo 11 de septiembre, y un día antes lo hará la asesora, también imputada por el mismo cargo.

El magistrado se remite a un auto de la Audiencia Provincial, del 12 de junio, que ya apoyó que se investigase a Gómez por este delito.

«Respecto de la investigada Cristina Álvarez», indicaba el tribunal, «¿qué indicios de responsabilidad se le pueden imputar? La investigación tendrá que centrarse en si se sobrepasó en el desempeño de las funciones públicas que le fueron encomendadas para favorecer el plan delictivo de la investigada en el delito de tráfico de influencias, mediante la desviación de medios públicos puestos indebidamente al servicio de intereses particulares o estrictamente privados».

Peinado respalda esta decisión en las declaraciones del propio ex vicerrector Juan Carlos Doadrio, «que dijo tener muchos correos con Begoña Gómez y su asistenta, añadiendo que esta última era la persona de confianza, ya que siempre la acompañaba cuando iba a la Universidad, siendo ella la receptora de los correos».

«O la constatación de un email dirigido a la directora de comunicación institucional de Reale Seguros solicitando directamente la continuidad como entidad patrocinadora del máster, lo que parece exceder claramente de sus funciones», apunta el magistrado, para quien existen «datos indiciarios suficientes en este momento procesal, de los que podría deducirse también la relación con las empresas del Grupo Barrabés, de las que supuestamente se valía la principal investigada lo que supondría una clara desviación del cumplimiento de su función como personal eventual de la Administración».

«Otro dato más a considerar es el de la amistad personal previa, siendo la razón de su nombramiento en el cargo de máxima confianza, sirviendo a las actividades privadas de Begoña Gómez que se pretenden mejorar con ese nombramiento, lo que podría suponer una desviación de recursos públicos en favor de intereses privados, y lo que es más importante, ofrecidos dentro de una estructura institucionalizada de poder que sirve para reforzar una indudable influencia como es la Presidencia del Gobierno».

«Colaboradora» de la cátedra

Este periódico ha ido revelando cómo la asesora de Moncloa estaba al servicio de Begoña Gómez en sus negocios, llegando incluso a firmar sus correos electrónicos en calidad de «colaboradora» de la cátedra.

Cristina Álvarez ha acompañado a Begoña Gómez a distintos actos relacionados con sus actividades privadas, desde el mismo momento de su nombramiento en La Moncloa, asistiéndola en estos eventos y llegando a fotografiarse en ellos como una asistente más. Cabe recordar que la propia Álvarez admitió que asistía a Gómez en sus actividades privadas y que fue la mujer del presidente del Gobierno la que contactó con ella para ofrecerle el puesto nada más llegar Sánchez a La Moncloa, en 2018. La secretaria no pasó por ningún proceso selectivo.

En el marco de la investigación sobre la contratación de esta asesora, el juez Peinado citó al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, quien negó tener responsabilidades sobre ella.

Estas indagaciones se desarrollan en una pieza separada sobre las actividades de Begoña Gómez quien, cabe recordar, además de por malversación, está imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo.