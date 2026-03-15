Cielo con intervalos nubosos y probabilidad de precipitaciones débiles en la mitad occidental de la provincia durante la primera mitad del día. Las temperaturas mínimas descenderán ligeramente, mientras que las máximas se mantendrán estables en la depresión del Ebro. El viento soplará moderado, con rachas fuertes en el valle del Ebro. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo nublado con sol a la tarde

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada se presenta con un manto de nubes que, aunque no amenazan con lluvias significativas, podrían dejar caer alguna gota en la mañana. Las temperaturas oscilarán entre los 7 y los 14 grados y la sensación térmica podría hacer que el aire fresco se sienta más frío, especialmente a primera hora. El viento, que soplará del norte a una velocidad notable, aportará un toque de frescura, con ráfagas que podrían sorprender a los más desprevenidos.

Ya por la tarde, el sol se asomará como un tímido invitado y el cielo se despejará, ofreciendo un respiro a la humedad que, aunque no alcanzará niveles extremos, hará que el ambiente se sienta algo cargado. Con una máxima de 14 grados, la tarde promete ser agradable, ideal para disfrutar de las últimas horas de luz antes de que el sol se esconda a las 19:09. La noche, en cambio, se presentará tranquila y fresca, con temperaturas que descenderán a 9 grados, invitando a abrigarse un poco al salir.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un viento fuerte que sopla del norte, trayendo consigo una sensación de frescura inusual, mientras la lluvia se hace presente con una probabilidad del 100% hasta el mediodía.

A medida que avanza la jornada, el cielo se despejará ligeramente, pero la tarde no ofrecerá más que un respiro temporal, con temperaturas que apenas alcanzarán los 11°C. La humedad, que puede llegar a ser agobiante y las ráfagas de viento de hasta 45 km/h, hacen que sea recomendable llevar paraguas y abrigarse bien.

Tarazona: cielo nublado con posibilidad de lluvia

El tiempo se presenta con un cielo mayormente nublado, especialmente por la mañana y algunas posibilidades de lluvia que podrían aparecer en la madrugada y al mediodía. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados, con un viento suave que podría intensificarse en ráfagas, pero sin causar molestias significativas.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo tranquilo por la ciudad, aprovechando el ambiente fresco y la oportunidad de compartir un café en alguna terraza. Las actividades diarias se desarrollarán con normalidad, brindando un respiro en la rutina habitual.

Principales avisos para hoy en Zaragoza según la AEMET