Sonia Bermúdez eufórica tras el baño a Inglaterra: «Estamos muy felices, ha sido espectacular»

Sonia Bermúdez no podía estar más orgullosa del partido realizado por España ante Inglaterra. Obligadas a ganar, las campeonas del mundo sacaron su estrella para golear a las inglesas, con un 4-0 con el que dan un paso casi definitivo para darle la vuelta a la clasificación y dejar a punto su billete directo al próximo Mundial. «Estamos muy felices, es día de estarlo», decía la madrileña en sala de prensa, aunque avisaba de que «nos quedan tres puntos para estar en ese Mundial tan deseado como primeras».

«No dejan de ser tres puntos. Los goles, el juego, el ambiente… ha sido espectacular. Es un partido de equipo, muy completo. La Liga de Naciones es un título y costó mucho también. Es día de disfrutarlo y en horas a pensar en Islandia», apuntaba. Lo cierto es que el partido no pudo salir mejor para el equipo nacional, que arrasó: «Ha sido un partido espectacular. Se han volcado desde que salió la noticia de que veníamos aquí y han estado las cuatro espectaculares y el público».

Se recompusieron así de la derrota en Wembley hace un mes y medio y se quitan parte de la espinita que tienen clavada de la final de la última Eurocopa ante un equipo que se ha convertido en su bestia negra: «Ni éramos tan malas en Wembley ni tan buenas aquí. Cada partido es un mundo y quedan tres puntos vitales en Islandia que nos darán el pase definitivo si lo hacemos bien».

«Máximo respeto a Inglaterra, es un rival excepcional. Hemos estado muy eficaces, como insistimos en la previa. Hemos estado muy bien en presión tras pérdida, el papel de Patri, espectacular; gran trabajo de todas. Cuando todo fluye, las que juegan, como las que entran, como las que no… hace que sea una gran victoria. No es lo normal que sea un resultado tan abultado. La realidad es que son tres puntos», afirmaba la seleccionadora.

Bermúdez entraba a valorar el rendimiento de jugadoras como Lucía Corrales, sorpresa en el once en el lugar de Olga Carmona: «La conozco desde categorías inferiores. Es un diamante en bruto. Es una jugadora que puede dar todo lo que quiera tiene un futuro por delante, tiene que cuidar detalles porque está creciendo. Tenemos 25 futbolistas espectaculares. Queríamos sacar centros con pierna natural y con Salma… Es una jugadora con mucha velocidad y darle la enhorabuena. Ha hecho un gran partido y no era fácil y también la enhorabuena a todo el equipo. Esto es victoria de equipo».