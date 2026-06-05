¡Vaya baño de España a Inglaterra! Había muchas ganas a las británicas y en Mallorca se notó desde el primer momento. Tras apartarnos del sueño de la Eurocopa en una trágica tanda de penaltis, después de ganarnos en Wembley y alejarnos del Mundial, las campeonas del mundo no dieron opción alguna a la que se había convertido en su bestia negra. Recital de las de Sonia Bermúdez en una goleada que permite a la Selección dejar prácticamente cerrada su presencia en la próxima cita mundialista por la vía rápida, evitando la repesca, a la que caerían las Lionesses.

Salieron con el cuchillo entre los dientes las españolas. Sin jugadoras habituales e importantes, como Aitana Bonmatí, Olga Carmona o Claudia Pina. Tampoco era de la partida Esther, la pichichi de la última Eurocopa. No hizo falta. España recuperó su esencia, haciendo un auténtico partidazo tanto con balón como sin balón. Y lo que es mejor: recuperaron su olfato goleador.

Ayudó a encarrilar el partido, eso sí, Hanna Hampton, ante un disparo raso de Patri Guijarro en el que no estuvo nada fina. Pero sería injusto quedarse únicamente con esto. Porque la Selección fue un vendaval imposible para unas inglesas que habían demostrado tenerle tomada la medida a las campeonas del mundo. Pero a base de una fluidez endiablada cuando tenían la pelota y de una intensa presión cuando les faltaba, consiguieron superarlas con una facilidad pasmosa.

España da el ‘sopasso’ a Inglaterra

El reflejo estuvo en el segundo gol, el de Alexia Putellas. Una combinación de lo más rápida entre Vicky –que sorprendió por la izquierda–, Edna Imade y Mariona. La balear la metió en profundidad para la todavía futbolista del Barcelona, que no perdonó a Hamton. Tampoco lo haría en la segunda mitad, para poner el 3-0. Parecía muy sencillo, pero no nos engañemos, Inglaterra es una selección de lo más rocosa a la que estaban consiguiendo anular y pasar por encima.

El baile lo confirmó, por si quedaba alguna duda aún, en el tramo final Claudia Pina. Entró al terreno de juego y no tardó en acudir a su cita con el gol. Disparo cruzado ante el que Hampton no pudo hacer nada. Entró después Aitana, que estuvo a punto de ver puerta también ante un equipo que terminó desquiciado y sabiendo que se le escapaba la posibilidad de entrar al próximo Mundial de forma directa. Ese premio lo tendrá España, siempre que gane a Islandia en Reikiavik. La lección de las de Sonia Bermúdez no ha podido ser mayor en Mallorca.