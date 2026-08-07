Jódar no está solo en Canadá: Dani Mérida tumba a Michelsen y también se mete en octavos de Montreal

El tenis español sigue imparable en Montreal, donde Dani Mérida también se ha clasificado para octavos de final. Lo ha hecho tras pasar por encima del estadounidense Alex Michelsen, al que ha ganado en tres sets por 6-4, 6-7 y 6-1. De esta manera, se mete por primera vez entre los 16 mejores de un Masters 1000. Espera al neerlandés Tallon Griekspoor en la siguiente ronda.

El tenista madrileño sigue su ascenso dentro del ranking ATP, donde se ha asegurado ya estar el próximo lunes entre los 50 primeros. Llegaba en el puesto 63 al Masters 1000 de Canadá, donde ha superado ya las tres primeras rondas. Por primera vez en su carrera, el español, de 21 años, alcanza los octavos de final de un torneo de esta categoría.

Lo ha hecho tras imponerse en tres sets al estadounidense Michelsen. Mérida, que venía de doblegar al local Draxl sufriendo muchísimo y al francés Ugo Humbert, en dos sets, recibía a un tenista establecido desde hace tiempo entre los mejores del mundo, pero que no está teniendo su mejor año. Todo lo contrario a un Mérida que está ascendiendo de manera meteórica en los últimos meses.

Viene de ganar en Umag hace apenas un mes y, ahora, ha iniciado en Montreal la gira americana de la mejor manera posible. Debutó en un Masters 1000 esta temporada en Indian Wells, donde precisamente Michelsen le eliminó en primera ronda, repitió en Madrid –llegando a tercera ronda– y, tras Roma, Roland Garros y Wimbledon, llegaba a Montreal dispuesto a superar su mejor participación. Por el momento, ya lo ha conseguido.

Mérida se venga de Michelsen

Desde el comienzo, Mérida arriesgó, amparado por una potente derecha que le permitió solventar los primeros juegos. Tranquilo sobre la pista, aprovechó la primera oportunidad para romper el servicio de Michelsen. Pese a que el estadounidense no suele enseñar mucho sus costuras al servicio, en esta ocasión le concedió otros tres puntos de break, que el madrileño no aprovechó. Tampoco haría falta. La primera manga se definió por 6-4.

En el segundo set, el norteamericano trató de mejorar apostando por por la subida a la red tras el saque. Aunque le funcionó en gran medida, volvió a conceder un break con el que se ponía todo de cara para el español. Frustrado estaba un Michelsen que lo pagaba con la raqueta. Llegó a tener tres oportunidades Mérida para cerrar el partido al resto, cuando ganaba 5-3, pero las desaprovechó y cedería en blanco después su juego. El tie-break se lo apuntó Michelsen.

No habría opción para él en el set definitivo. Mérida arrasó. Mostró su superioridad física y también mantuvo el aspecto mental en su sitio. Pese a haber contado con oportunidades para cerrar el partido en el segundo set, no permitió que el norteamericano le pisara terreno. Tras dos breaks, se puso 5-0 y terminaría ganando 6-1. Ahora, a por un Griekspoor que ganó también en tres sets a Arnaldi.