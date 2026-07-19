Dani Mérida emula a Alcaraz al conseguir en Umag su primer título como tenista profesional

Cuando el resto de Dzumhur se topó con la red, el trofeo de Umag fue a las manos de Dani Mérida, que en ese momento ya había dejado caer la raqueta y gritaba al cielo de Croacia. Gran partido, partidazo el suyo para rendir al bosnio Dzumhur (6-2, 5-7, 6-2) y coronarse como campeón del ATP 250 de Umag. La confirmación de que va por el buen camino a sus 21 años. Un recorrido cuya primera corona se produce en Umag, del mismo modo que Alcaraz comenzó su exitoso sendero. En 2021 y a las 18 primaveras.

El de Mérida es el triunfo de un obrero del tenis al que nunca le han regalado nada. Un luchador nato que eleva su competitividad al cuadrado. Nunca ha sido beneficiado de las invitaciones de los torneos, como sí otros tenistas pertenecientes a grandes agencias de representación. Se buscó la vida y le ha llevado a dos finales ATP en lo que va de 2026 y su primer título como profesional. En la otra final no pudo con el argentino Mariano Navone. De ahí sacó aprendizajes para triunfar en Umag, tierra española por antonomasia.

Mérida es el octavo español que se corona en Umag después de Moyá en cinco ocasiones, Alberto Berasategui, Felix Mantilla, Fernando Verdasco, Juan Carlos Ferrero, Tommy Robredo y Carlos Alcaraz. El ímpetu del madrileño superó la experiencia del balcánico de 34 años, ahora situado en el puesto 108 del ranking, pero que llegó a ser el 23.º y que jugaba su sexta final en busca de su quinto torneo ATP.

Mérida parecía tener encarrilado el choque el madrileño con 6-2 y 4-2 y sin perder su saque, pero su adversario reaccionó, consiguió los primeros quiebres del choque y terminó por ganar el set que parecía en la mano del español por 7-5. El pulso duró los cuatro primeros juegos del tercer set, hasta el 2-2. Después, Mérida recuperó el dominio y el sosiego y, mejor físicamente, rompió dos veces el servicio de Dzumhur, que nunca flaqueó. Al final, selló la conquista de su primer título ATP después de dos horas y un minuto.