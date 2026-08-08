El Barcelona pierde ante el Udinese en el último minuto y se marcha de Italia sin trofeo veraniego

El Barcelona se marcha de Italia sin trofeo veraniego y con un mal sabor de boca tras perder contra el Udinese en los segundos 45 minutos de la triangular. Un gol de Bayo a la contra, aprovechando un desajuste defensivo de la zaga culé, condenó al Barça de Hansi Flick a perder 1-0.

El Barcelona, tras la victoria ante el Nottingham en los primeros 45 minutos, buscaba levantar la Friuli Venezia Giulia Cup. Para ello tenía que vencer, en otros 45 minutos, al Udinese, equipo organizador de esta triangular.

Repitió Hansi Flick jugadores en su segundo once. Mantuvo a Szczesny, Fariñas, Hamza, Espart, Adeyemi, Christensen, Gerard Martín, Bernal y Pesquer. Entraron a jugar Tunkara y Kluivert por Raphinha y Fermín, que solamente tuvieron 45 minutos.

El Barcelona comenzó dominando el partido y controlando el juego, ante un rival a priori inferior. Bernal tuvo la primera y Adeyemi en el 12 dejó destellos de su calidad con un gran remate desde la frontal que despejó el portero rival.

Tras los primeros 15 minutos, Hansi Flick llevó a cabo un gran carrusel de cambios. Realmente le había dado una hora de partido a un grueso importante de jugadores. Entraron al césped Balde, Cortés, Goren, Fort y debutó Bisiwu. Se fueron Pesquer, Fariñas, Gerard, Espart y Hamza.

Más cambios hizo Flick en el 28 en un partido con muy poca salsa y pocas ocasiones de gran peligro, aunque el Barça estaba ligeramente mejor que su rival. Sobre todo en intensidad. Se fueron Bernal, Christensen y Adeyemi; y entraron Tommy, Guille y Alex.

Otra gran parada dejó Szczesny ante el cuadro italiano a cinco minutos del final. Achicando espacios en otro mano a mano en carrera, donde también ayudó Cortés en carrera. Udinese estaba perdonando en el tramo final. Tras el córner, Goren sacó bajo palos un claro cabezazo a bocajarro del cuadro italiano.

Apretó al final el Udinese y se llevó el gato al agua. En el primer partido, el Barcelona ganó en el último minuto. Ahora lo perdía en ese último minuto. Fue en el 45 cuando marcó a la contra el equipo italiano. Pase de costado a costado y libre de marca anotaba Bayo con una gran picada ante Szczesny.

Udinese ganó, el Barcelona cayó por sorpresa y el cuadro italiano se llevó su trofeo tras ganar los dos partidos de esta triangular que deja al Barcelona con mal sabor de boca.