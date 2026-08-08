Jorge Martín arrasa al sprint en Silverstone y Márquez puntúa de milagro

Jorge Martín se ha llevado la victoria en la sprint race de Silverstone, en el GP de Gran Bretaña de MotoGP, saliendo desde la pole. El líder del Mundial no dio opción a sus rivales. Comenzó firme desde la salida ante un Ai Ogura que intentó arrebatarle la primera plaza, pero resistió Martinator y se mantuvo en cabeza. A partir de ahí se puso en modo martillo pilón y fue imparable. Ganó con un segundo y medio de ventaja sobre el japonés, con Bezzecchi tercero. Mientras que Marc Márquez, con problemas, acabó noveno y gracias.

El líder del campeonato demostró que vuelve a sentirse cómodo encima de la Aprilia. Lo que tocaron ayer en la moto está funcionando a la perfección. Hizo la pole con récord de la pista y ha ganado la sprint de manera incontestable, sin dar opción alguna a sus rivales. Sábado perfecto para él. El que no estuvo tan fino en la salida fue Raúl Fernández, que cayó desde la segunda hasta la sexta posición y finalmente acabó cayéndose en la vuelta cuatro.

Por delante de Raúl se situaba un Marc Márquez que se situaba en la cuarta plaza tras adelantar a Bezzecchi al final de la primera vuelta, después de un primer intento fallido en el que llegaron a tocarse. En cabeza, Martín seguía tirando y ampliando su ventaja con Ogura y Di Giannantonio, que a su vez dejaban atrás a Bez y al 93. Aunque por momentos parecía que el de Ducati se iba, el pupilo de Valentino Rossi le dio caza al final de la sprint, le adelantó y acabó subiendo al tercer escalón del podio tras adelantar a Diggia también.

El nueve veces campeón del mundo tenía problemas evidentes. Su neumático trasero cayó de golpe de repente y no solo perdió posiciones con Bezzecchi y Álex Márquez, que venía por detrás, sino también con Acosta, Mir y Morbidelli, que los tenía a más de un segundo a falta de tres vueltas para el final. En esos cuatro últimos giros pasó de cuarto a noveno en un abrir y cerrar de ojos.

Puntuó por los pelos, porque entró a meta casi rueda con rueda con Moreira, décimo, y el resto del grupo que venía con el del LCR. Una vuelta más y habría caído varias posiciones más. Mientras tanto, Álex había cruzado cuarto tras adelantar a Di Giannantonio. Con este resultado, Bezzecchi adelanta a Márquez en la clasificación general y Martín es un poco más líder.