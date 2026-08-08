El Barcelona cambia el amistoso cancelado en Marruecos por uno en Suiza

El Barcelona ya tiene partido amistoso para sustituir al que canceló en Marruecos tras la invasión de Ceuta. El conjunto azulgrana jugará ante el Basilea, en territorio suizo, el próximo 16 de agosto, a las 16:30 horas, en lugar de hacerlo un día antes, el sábado 15, en Tánger.

El club catalán descartó jugar en Marruecos «ante el contexto de incertidumbre actual». Sin mencionarlo, el Barça se refería a los graves hechos ocurridos en Ceuta, donde miles y miles de marroquíes entraron en la ciudad española con el beneplácito de Marruecos, provocando una crisis sin precedentes.

Ante estos hechos, no estaba la cosa como para jugar en Marruecos en estos días y cancelaron ese encuentro en Tánger. En su lugar, los de Flick han cerrado un amistoso en Basilea, en el estadio St. Jakob-Park, que se jugará el domingo 16 de agosto. Ese día ya se disputa la primera jornada de Liga, pero el Barcelona, como otros equipos, disputará ese encuentro diez días más tarde, por tener muchos jugadores que estuvieron en semifinales y final del Mundial.

Este duelo ante el Basilea en Suiza será el tercer partido de pretemporada para los culés, aunque será el cuarto rival. Esto se debe a que el segundo encuentro es un triangular: 45 minutos ante el Nottingham Forest y otros 45 contra el Udinese. Ese formato se disputa este sábado en Údine. Antes, el Barcelona ya disputó el primer encuentro de pretemporada ante el Birmingham City, con empate (2-2).

Tras este duelo en Basilea, el Barcelona tendrá otro amistoso más, el único como local. Será el Trofeo Joan Gamper, que en esta edición lo disputan ante el Al Ahly de Egipto en el Camp Nou (el miércoles 19 de agosto). Ya el domingo, día 23, jugarán su primer partido de Liga (correspondiente a la segunda jornada) ante el Elche en el Martínez Valero.