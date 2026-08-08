Muere Jorge Messi, el padre de Leo Messi, a los 68 años

Lionel Messi atraviesa uno de los momentos más dolorosos de su vida personal. Jorge Horacio Messi, su padre, ha fallecido a los 68 años en un hospital de Rosario (Argentina), donde permanecía ingresado y bajo atención médica. Desde hacía tiempo, el padre del futbolista padecía problemas de salud, una situación que la familia ya había comunicado meses atrás para poner fin a las especulaciones y dejar claro que se encontraba recibiendo atención médica.

Detrás del futbolista que terminó convirtiéndose en uno de los mejores jugadores de la historia siempre estuvo su familia. Messi nunca ha ocultado que sus orígenes están marcados por el esfuerzo y el trabajo de sus padres, quienes acompañaron sus primeros pasos desde Rosario mucho antes de que el mundo entero conociera su nombre. Cuando apareció la oportunidad de viajar a Barcelona para continuar con su carrera, la familia tomó una de las decisiones que terminarían cambiando sus vidas para siempre.

Jorge Messi, el padre que estuvo detrás del astro argentino

Jorge Messi y Celia María Cuccittini se conocieron en el barrio de Las Heras, en Rosario, y contrajeron matrimonio en 1978. Juntos formaron una familia de cuatro hijos: Rodrigo, Matías, Lionel y María Sol. En aquellos años, Jorge trabajaba en una empresa metalúrgica, mientras Celia compaginaba diferentes trabajos para contribuir a los gastos de una familia que vivía muy lejos de los lujos que llegarían años después.

Todo cambió cuando Lionel comenzó a destacar con el balón. Su talento hizo que apareciera la posibilidad de marcharse a España para incorporarse al Barcelona y sus padres no dudaron en acompañarlo en aquel camino. La mudanza a Cataluña y la separación temporal de parte de la familia marcaron el inicio de una nueva etapa que terminaría llevando al joven de Rosario hasta la cima del fútbol mundial.

Pero antes de ser el representante de una estrella internacional, Jorge Messi fue el padre que acompañó a su hijo cuando todavía era un niño con un sueño enorme.

Una falsa noticia que hizo saltar todas las alarmas

Las primeras señales de preocupación por el estado de salud de Jorge Messi se hicieron públicas meses atrás. El pasado 18 de junio se produjo, además, un episodio especialmente delicado cuando, durante una emisión en directo de El Show del Verano, en el canal de streaming LUZU TV, la presentadora Florencia Peña anunció por error la supuesta muerte del padre de Lionel Messi.

La noticia se propagó rápidamente por las redes sociales y obligó a la familia a salir al paso de las informaciones. Finalmente, la presentadora pidió disculpas y asumió públicamente su responsabilidad por lo ocurrido, abandonando posteriormente la plataforma. Ahora, aquel episodio adquiere una dimensión especialmente dolorosa tras confirmarse la muerte de Jorge Messi.

El hombre que estuvo detrás de Leo Messi

Jorge Messi no fue únicamente el padre del astro argentino. También fue su representante y uno de sus principales consejeros, acompañándolo desde sus primeros pasos en Newell’s Old Boys hasta su consolidación como uno de los futbolistas más importantes de todos los tiempos.

Su papel se mantuvo generalmente alejado de los focos. Mientras su hijo acaparaba estadios, trofeos, portadas y millones de seguidores, Jorge permanecía en un segundo plano, participando en decisiones fundamentales de su carrera y ejerciendo como una de las personas de máxima confianza del futbolista.

Ahora, Lionel Messi pierde a una de las figuras que estuvo a su lado mucho antes de alcanzar la fama mundial. Antes de ser el padre de Messi, Jorge fue simplemente el padre de un niño de Rosario que soñaba con jugar al fútbol. Y fue precisamente él quien estuvo allí cuando ese sueño comenzó a convertirse en realidad.