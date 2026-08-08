El refugio de Lamine Yamal para disfrutar del verano: playas con arena virgen, sin casas alrededor y sin salir de España

Cuando llega el verano, las islas Baleares se convierten en uno de los destinos preferidos por futbolistas, artistas y otros rostros conocidos. Ibiza concentra buena parte de la atención mediática, pero no muy lejos existe una alternativa mucho más tranquila.

Formentera conserva algunos de los paisajes naturales más espectaculares del Mediterráneo, con playas de arena blanca, aguas transparentes y espacios en los que la presencia de construcciones es prácticamente inexistente.

Entre esos lugares destaca Ses Illetes, en el extremo norte de la isla. Situada en la península de Es Trucadors y dentro del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, esta playa representa una de las imágenes más reconocibles de la isla. Su entorno protegido ha permitido conservar buena parte de su aspecto natural y ofrece un escenario muy diferente al de las zonas más urbanizadas de otros destinos turísticos.

Es precisamente ese carácter más reservado el que convierte a Formentera en un destino especialmente atractivo para quienes buscan desconectar durante los meses de verano. En el caso de Lamine Yamal, el nombre del joven futbolista ha quedado asociado en los últimos tiempos a algunos de los destinos más exclusivos, aunque cualquier estancia concreta en Ses Illetes debe distinguirse de las características objetivas del lugar.

Un arenal entre dos mares

Ses Illetes se extiende a lo largo de una estrecha lengua de arena en la península de Es Trucadors. El paisaje está marcado por el contraste entre el blanco de la playa y el azul turquesa de unas aguas especialmente transparentes, mientras que en el horizonte aparecen pequeños islotes que completan una estampa difícil de encontrar en otros puntos de la costa española.

La playa forma parte del Parque Natural de Ses Salines de Ibiza y Formentera, un espacio protegido de gran valor ambiental. Bajo sus aguas se encuentran praderas de Posidonia oceanica, cuya importancia ecológica ha contribuido a la conservación de la extraordinaria transparencia de las aguas de la zona. Estas praderas forman parte del conjunto natural reconocido por la Unesco como Patrimonio Mundial.

La sensación al llegar es la de encontrarse lejos de cualquier gran núcleo urbano. No hay bloques de apartamentos ni grandes edificios dominando el horizonte.

El particular color de la arena

Uno de los detalles que más llaman la atención en esta zona es el aspecto de la arena. Aunque predominan los tonos blancos, el entorno de Formentera también presenta arenas con matices rosados, especialmente visibles en determinados puntos y condiciones de luz.

Este fenómeno está relacionado con la composición de los sedimentos y con restos de organismos marinos que se mezclan con la arena. El resultado es especialmente llamativo cuando cambia la iluminación y el sol comienza a descender sobre el Mediterráneo.

El paisaje adquiere entonces una tonalidad diferente y el agua puede presentar una gama de azules y verdes que cambia a lo largo del día. No es casualidad que Ses Illetes aparezca habitualmente en listas y selecciones internacionales de playas destacadas. El propio portal oficial de turismo de Baleares la sitúa entre los grandes atractivos naturales de Formentera.

Cómo llegar hasta Ses Illetes

La playa se encuentra a unos cuatro kilómetros de La Savina, el principal puerto de Formentera. El acceso puede realizarse por carretera, en bicicleta o incluso mediante embarcaciones que conectan diferentes puntos de la isla.

Durante los meses de mayor afluencia existe, además, una regulación específica para el acceso de vehículos al Parque Natural. El objetivo es limitar la presión turística sobre el entorno y proteger un territorio especialmente sensible. El acceso a pie o en bicicleta es gratuito, mientras que para determinados vehículos existe una tasa de entrada.

Por eso, quienes quieran disfrutar del lugar con mayor tranquilidad suelen optar por desplazarse temprano y evitar las horas centrales. Ses Illetes es una de las playas más conocidas de Formentera y especialmente en temporada alta, puede recibir una importante cantidad de visitantes.

Más allá de la playa

Formentera, sin embargo, ofrece mucho más que Ses Illetes. Una de las ventajas de la isla es precisamente su tamaño, que permite recorrer diferentes localidades y paisajes en poco tiempo. Sant Francesc Xavier, capital de la isla, conserva el carácter tradicional de sus calles y constituye una buena parada para conocer una Formentera diferente a la de los grandes arenales.

También merece la pena acercarse hasta El Pilar de la Mola, en el extremo oriental, donde el paisaje cambia y aparecen algunas de las imágenes más características de la isla. Entre ambos puntos se suceden pequeñas calas, caminos y miradores desde los que contemplar el Mediterráneo.

Para quienes prefieren una jornada de playa más tranquila, la cercana Llevant puede ser otra alternativa. Se encuentra en la misma península de Es Trucadors y comparte con Ses Illetes un entorno protegido y prácticamente libre de grandes construcciones.

Con todo lo anterior, podemos decir que Ses Illetes representa una de las mejores expresiones del carácter natural de Formentera. Un lugar protegido, rodeado de agua y dunas, donde el paisaje sigue teniendo más protagonismo que las construcciones. Un refugio mediterráneo que explica por qué la isla continúa siendo uno de los destinos más codiciados de España cuando llega el verano.