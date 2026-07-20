Las playas de Formentera que nunca decepcionan: nuestras favoritas de la isla

Formentera y sus playas son un discurso que se mantiene en el recuerdo de quienes visitan esta isla. Si bien es cierto que su alargada silueta hace que no pueda apenas disfrutar de continentalidad, cabe destacar que sólo con ver el encanto de su litoral la isla tiene más que suficiente para justificar cualquier viaje que se haga hacia sus costas. Entre ellas se encuentran algunas de las playas más bonitas, no sólo de España, sino de Europa. Gozan del privilegio del Mediterráneo, el alma salvaje de la isla y el espacio protegido de sus bosques. Y de todas ellas, nosotras tenemos clara cuál es nuestra selección de imprescindibles.

Ses Illetes

El nombre que más resuena entre las costas de Formentera es el de Ses Illetes. No es para menos: este lugar parece huir del catálogo de nuestras costas y dibujar un paraíso tropical. Con la particularidad de que se encuentra en esta pequeña isla, dentro del Parque Natural de Ses Salines. Se caracteriza principalmente por las aguas turquesas, de un azul inimaginable, que bañan un manto de arena blanca.

Playa de Migjorn

Es fácil decir que la playa de Migjorn es la más bonita de la isla: también es la más grande y la posibilidad de encontrar ahí un spot desde donde disfrutar de la costa mediterránea es sencilla. Pero de quedarnos con un rincón de esta inmensa playa, sería con su extremo este. Ahí descansa el chiringuito Bartolo, que lleva 50 años dando servicio en este emplazamiento. No te esperes un restaurante de fine dining ni una gastronomía como la del resto de la isla, sólo un rincón desde donde poder tomar algo fresco con unas vistas completamente inigualables y con la solera de esos lugares mediterráneos que un día dominaron el archipiélago balear.

Caló d’Es Mort

Continuando el trazo hacia el este de la isla, se encuentra Caló d’Es Mort. Un rincón reducido en el que descansa un pequeño banco de arena y en el que resulta bastante complicado hacerse un hueco en temporada alta. Esto se debe a que el atractivo de este lugar no está compensado por el espacio del que dispone, pero nunca está de más aprovechar a visitar este lugar fuera de temporada o asomarse para completar el azul tan especial de esta parte de la costa.

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Es Caló de Sant Agustí

Este pequeño pueblo costero guarda en su litoral una de las joyas más auténticas de Formentera. El baño se acompaña de la estampa tradicional de los varaderos de madera. Tanto que el pequeño rincón de la isla fue declarado de interés cultural en 2002. Y al recorrido por los lugares colindantes se pueden recorrer las pequeñas calas de arena de Ses Platgetes al oeste y los acantilados de la Mola al este.

Es Cavall d’En Borràs

Otra de las playas que preceden a Ses Illetes es la de Es Cavall d’En Borràs. Es menos conocida que la primera, pero este paraje encierra un encanto natural similar y claramente admirable al cruzar la vegetación y llegar a su costa de iguales aguas cristalinas. Sólo llegar ahí conlleva cruzar el bosque de sabinas que la resguardan. Este punto, junto a las dunas protegidas del Parque Natural, conforma el paisaje idílico de una playa salvaje.