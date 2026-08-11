La historia de Daniel Sancho continúa generando ramificaciones inesperadas en la crónica social española. Mientras el hijo de Rodolfo Sancho permanece en Tailandia cumpliendo condena por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta y a la espera de que avance la vía judicial abierta con su recurso de apelación, su círculo más cercano prepara un reencuentro que, en España, adquiere una dimensión especialmente llamativa.

Tres amigos del joven han viajado hasta Tailandia y tienen previsto visitarle durante la mañana del próximo sábado 15 de agosto, según ha contado Leticia Requejo en El verano se mueve. Entre ellos se encuentra Jaime Onieva, hermano de Íñigo Onieva y, por tanto, cuñado de Tamara Falcó.

El viaje, sin embargo, no habría sido organizado expresamente para visitar a Daniel Sancho. Los tres amigos ya tenían previsto desplazarse al país asiático y habrían decidido aprovechar su estancia para intentar encontrarse con él. Una visita que cobra especial interés por la relación que une a ambas familias con distintos protagonistas de esta historia.

Según la información difundida por Requejo, Jaime Onieva y Daniel Sancho se conocen desde hace años y han coincidido en numerosas ocasiones. «Son muy conocidos, los últimos años han coincidido en muchas fiestas», explicó la periodista al referirse a la relación entre ambos.

El encuentro tampoco habría resultado sencillo desde el punto de vista administrativo. Siempre según esta información, los amigos de Sancho se encontraron inicialmente con la negativa a recibir el permiso necesario para acceder a la visita. Finalmente, sin embargo, habrían obtenido la autorización para poder reunirse con él.

El vínculo que une a los Onieva y a la familia Arrieta

La visita de Jaime Onieva a Daniel Sancho adquiere una lectura especialmente singular por otro vínculo que afecta directamente a su hermano, Íñigo Onieva.

El empresario mantiene desde hace años una estrecha amistad con Juan Gonzalo Ospina, conocido públicamente como Juango Ospina. Ambos se conocen desde la infancia y han mantenido su relación a lo largo del tiempo. El abogado, además, desempeña un papel completamente distinto en la historia de Daniel Sancho: es uno de los representantes legales de la familia de Edwin Arrieta.

De esta manera, el entorno de los Onieva queda situado, de forma indirecta, en dos puntos muy diferentes de un caso que ha ocupado durante años la actualidad española. Por un lado, Jaime, hermano de Íñigo, mantiene una relación de amistad con Daniel Sancho y se prepara para visitarle en prisión. Por otro lado, Íñigo comparte una amistad de larga duración con Juango Ospina, abogado vinculado a la familia de la víctima.

Este cruce de relaciones sitúa a Íñigo Onieva en una posición particularmente delicada desde el punto de vista personal. No se trata de una vinculación profesional ni de una implicación en el procedimiento judicial, sino de dos amistades que confluyen alrededor de las dos partes de una causa que continúa abierta en distintos frentes.

Mientras tanto, Daniel Sancho afronta su día a día en Tailandia, lejos de la vida social que llevaba antes de su ingreso en prisión. Según lo relatado por Requejo, su círculo de amistades se habría reducido considerablemente desde entonces: «Daniel no tenía muchos amigos, sí muchos conocidos, y la mayoría de ellos le han dado la espalda».

La próxima visita de Jaime Onieva y sus acompañantes supone así mucho más que un simple reencuentro entre antiguos conocidos. En torno a ella vuelve a aparecer una red de relaciones que conecta a Daniel Sancho con uno de los apellidos más reconocibles de la crónica social española y, al mismo tiempo, con una figura clave del entorno jurídico de la familia Arrieta.