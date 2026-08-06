Tres años del caso Daniel Sancho: mueve ficha desde la cárcel y aviva la guerra familiar

Daniel Sancho continúa cumpliendo su condena en la prisión de Surat Thani, en Tailandia, mientras su defensa espera conocer el resultado del recurso presentado contra la cadena perpetua por el asesinato de Edwin Arrieta. Desde el interior de la cárcel, donde su día a día está cada vez más limitado, el cocinero de 32 años ha vuelto a quedar en el centro de la actualidad por una cuestión que va mucho más allá de su situación judicial: su relación con sus padres, Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo.

Ha sido su abogado, Marcos García Montes, quien ha puesto sobre la mesa la situación familiar del joven en unas declaraciones a Informativos Telecinco. Según ha explicado el letrado, Daniel mantiene actualmente un contacto muy reducido con el exterior. Tras su traslado de prisión, dispone de una única videollamada semanal, que utiliza de manera alterna para hablar con su padre, un amigo y su equipo jurídico. Una circunstancia que ha provocado que el contacto con sus familiares sea mucho más limitado que durante los primeros meses de su encarcelamiento.

Pero si hay un aspecto especialmente llamativo de las palabras del abogado es el referente a la relación de Daniel con su madre. García Montes ha asegurado que madre e hijo no mantienen actualmente ningún tipo de contacto y que el distanciamiento se produjo, entre otros motivos, después de la denuncia que Silvia Bronchalo presentó contra Rodolfo Sancho por un presunto delito de malos tratos y vejaciones. «Daniel no quiere hablar con ella», ha asegurado el abogado, explicando que el joven reaccionó con enorme enfado cuando tuvo conocimiento de la denuncia contra su padre. Según el relato de García Montes, Daniel llegó a manifestar: «Yo voy a donde sea a declarar, mi padre jamás maltrató a mi madre». El cocinero habría querido incluso comparecer como testigo en el procedimiento, aunque finalmente su equipo jurídico consideró que no era necesario porque ya había otros testimonios.

La contundencia de esta afirmación vuelve a poner el foco sobre una guerra familiar que lleva años dejando episodios especialmente delicados y sobre la que COOL ha venido informando en exclusiva durante los últimos meses. Este medio tuvo acceso a documentación y material del procedimiento judicial que enfrentó a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo y que permitió conocer, de primera mano, las versiones de ambos sobre el conflicto que terminó llegando a los tribunales.

COOL desveló en exclusiva lo ocurrido entre Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo

Una de las exclusivas de COOL permitió conocer la declaración individual de Rodolfo Sancho ante la jueza durante el procedimiento judicial. El actor reconoció haber enviado a su expareja el polémico mensaje que terminó convirtiéndose en el eje de la causa: «Eres bipolar y tiene tratamiento». Sancho defendió ante la magistrada que aquellas palabras no tenían como objetivo humillar ni vejar a Silvia, sino que respondían, según su versión, a una situación de enfrentamiento que llevaba años arrastrándose.

El actor aseguró que se trataba de un consejo personal y negó que existiera intención ofensiva. Durante su declaración llegó a explicar que, a su juicio, el contenido del mensaje demostraba precisamente que no pretendía insultarla. También hizo referencia a audios y mensajes que, según sostuvo, reflejaban episodios de tensión entre ambos y manifestó su deseo de que pudieran ser escuchados para contextualizar el origen de sus palabras.

COOL también tuvo acceso en exclusiva al vídeo del juicio celebrado en los juzgados de Alcobendas, donde quedó reflejada la versión de Silvia Bronchalo sobre la intervención de su hijo en el conflicto. La madre de Daniel relató ante la magistrada que el joven le habría pedido que retirase la denuncia contra su padre. Según su testimonio, Daniel se mostró muy enfadado y llegó a decirle que, si no retiraba la denuncia, podían «destruirla». Dos relatos enfrentados que evidenciaron hasta qué punto el conflicto entre los padres de Daniel había terminado afectando también a su hijo. Y ahora, meses después, las palabras de su abogado dibujan con mucha más claridad cuál es la posición que mantiene Daniel desde prisión.

Daniel mantiene su confianza en Rodolfo Sancho

Según Marcos García Montes, Rodolfo Sancho se ha convertido en una de las personas de máxima confianza para Daniel. «Está encantado con su padre», ha explicado el abogado, quien asegura que el joven considera al actor una de las pocas personas en las que confía plenamente. Junto a él sitúa a su abuela paterna, Noela, a quien García Montes define como la «madre coraje» y como la persona que realmente habría ejercido un papel fundamental en su crianza. La situación contrasta con la relación que actualmente mantiene con Silvia Bronchalo, prácticamente inexistente.

El distanciamiento entre madre e hijo, además, no es completamente nuevo. Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo se separaron en el año 2000, cuando Daniel era todavía un niño. Años después, la propia Silvia explicó públicamente que la relación con su hijo comenzó a deteriorarse especialmente a partir de la adolescencia. En una entrevista en De Viernes, la analista de inversiones relató que a partir de los 17 o 18 años apenas tenía contacto con él y que cada vez se veían menos.

La situación llegó a tal punto que, según contó Bronchalo, la última vez que vio a su hijo antes del crimen de Edwin Arrieta fue el 2 de febrero de 2020. Desde entonces, la distancia entre ambos fue creciendo hasta desembocar en el escenario actual. Ahora, las declaraciones del abogado de Daniel confirman que aquella fractura familiar no solo no se ha cerrado, sino que parece haberse profundizado después del enfrentamiento judicial entre sus padres.

El recurso de Daniel Sancho sigue pendiente

Mientras tanto, Daniel Sancho continúa centrado en su defensa. El cocinero fue condenado a cadena perpetua el 29 de agosto de 2024 por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Su equipo jurídico presentó un recurso de apelación contra la sentencia y actualmente espera la resolución de la Justicia tailandesa. García Montes asegura que Daniel se encuentra «muy bien» y «muy confiado» en el trabajo de sus abogados. El letrado también ha explicado que el joven ha colaborado activamente en la preparación del recurso junto al despacho español y sus asesores en Tailandia.

La posibilidad de que algún día pueda cumplir su condena en España también continúa sobre la mesa, aunque por el momento no puede iniciarse ese procedimiento porque la sentencia todavía no es firme. Como ya explicó Carmen Balfagón, portavoz de Rodolfo Sancho, si la familia hubiera decidido aceptar la condena sin recurrir, se habría podido poner en marcha el acuerdo entre España y Tailandia para el cumplimiento de penas en territorio español. Sin embargo, fue el propio Daniel quien pidió continuar adelante con el recurso.