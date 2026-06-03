Rodolfo Sancho admite el polémico mensaje a Silvia Bronchalo y explica por qué lo envió: «Sí, le dije que era bipolar y tenía tratamiento»

COOL sigue desvelando en exclusiva los detalles del juicio que enfrentó a Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo en los juzgados de Alcobendas. Tras conocer la versión de la madre de Daniel Sancho, este medio ha tenido acceso a la declaración individual del actor, que quiso explicar ante la jueza el contexto del mensaje de WhatsApp que acabó sentándolo en el banquillo por un presunto delito leve de vejaciones.

Durante su intervención, Rodolfo Sancho reconoció sin rodeos haber escrito a su expareja la frase que se convirtió en el eje central del procedimiento judicial: «Tienes bipolaridad y tiene tratamiento». Sin embargo, insistió en varias ocasiones en que aquellas palabras no tenían una intención ofensiva ni buscaban humillarla. Según defendió ante la magistrada, se trataba de un consejo personal motivado por el comportamiento que, a su juicio, había observado en Silvia Bronchalo durante años.

«Esto nunca te lo ha dicho nadie, pero yo sí te lo voy a decir. Tienes bipolaridad y tiene tratamiento», recordó el actor sobre el contenido exacto del mensaje. A continuación, explicó que su intención era trasladarle una reflexión y no lanzar un insulto. «Es un consejo», aseguró ante la juez, defendiendo que la propia redacción del mensaje demostraba la ausencia de ánimo vejatorio.

Sancho subrayó que en ningún momento utilizó expresiones despectivas para referirse a Bronchalo y comparó el mensaje con lo que, según él, habría sido un verdadero insulto. Para el actor, el hecho de añadir la frase «y tiene tratamiento» evidenciaba precisamente que estaba intentando ayudarla y no atacarla. «Alguien se lo tenía que decir en algún momento de la vida», afirmó durante su declaración.

No obstante, Rodolfo Sancho fue más allá y explicó las razones que, según su versión, le llevaron a escribir aquel mensaje. Aunque reconoció no tener formación médica ni capacidad para realizar diagnósticos clínicos, aseguró que basaba su opinión en los cambios de humor y comportamientos que había presenciado durante años de convivencia. El actor llegó a mencionar ante la magistrada la existencia de audios y mensajes que, según sostiene, demostrarían episodios de amenazas y fuertes discusiones.

Durante su intervención, también aseguró disponer de grabaciones en las que Silvia Bronchalo supuestamente amenazaba con arruinar su vida personal y profesional. Según relató, en esos mensajes se harían referencias tanto a su carrera como a su entorno familiar, incluyendo a su actual mujer, la actriz española Xenia Tostado, y a su hija menor.

Sancho manifestó su deseo de que esos audios pudieran ser escuchados durante el procedimiento para contextualizar el origen de sus palabras y mostrar lo que considera la otra cara del conflicto.

Además, defendió que el enfrentamiento judicial que les ha llevado a los tribunales es consecuencia de una situación que, según su versión, se arrastra desde hace más de dos décadas. El actor aseguró que esperaba que la relación entre ambos hubiera mejorado con el paso del tiempo, pero sostuvo que los episodios de tensión continuaron produciéndose hasta desembocar en la denuncia presentada por su ex pareja.

Las declaraciones de Rodolfo Sancho contrastan frontalmente con las realizadas por Silvia Bronchalo durante el juicio. Mientras ella sostiene que se sintió humillada y atacada por los mensajes recibidos, el actor insiste en que nunca existió intención de vejarla y que sus palabras fueron interpretadas fuera de contexto. Dos versiones completamente opuestas que quedan reflejadas en las vistas a las que COOL ha tenido acceso y que muestran hasta qué punto la relación entre ambos continúa marcada por la confrontación.